Cheques de $2,000 de Trump: quiénes realmente podrían recibirlos y cómo funcionarían

El gobierno de Estados Unidos indicó que la entrega de los cheques de $2,000 dólares anunciados por el presidente Donald Trump depende de que el Congreso apruebe la legislación correspondiente. Esta medida forma parte del plan de la administración para distribuir ingresos obtenidos mediante aranceles internacionales, informó Fox News.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los pagos estarían destinados a familias trabajadoras , aunque aún no se han definido los rangos exactos de ingresos elegibles. Los detalles se encuentran en proceso de revisión legislativa y dependerán de la aprobación final del Congreso.

Bessent también advirtió que la entrega de los cheques está condicionada a la revisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles globales, lo que añade incertidumbre sobre los tiempos de distribución y el monto final.

Por ahora, los ciudadanos deben estar atentos a los anuncios oficiales del Departamento del Tesoro y la Casa Blanca, ya que cualquier cambio en el monto, los beneficiarios o la modalidad de pago será comunicado a través de canales oficiales para evitar desinformación y estafas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo se financiarán los pagos y qué impacto podrían tener

Los cheques de $2,000 dólares se financiarían con los ingresos recaudados por los aranceles a productos importados, que la administración asegura son suficientes para cubrir parte de la población estadounidense y contribuir a la reducción de la deuda nacional.

Bessent explicó que los pagos podrían no ser necesariamente en efectivo, y que existen alternativas como reducciones fiscales o dividendos directos, según las necesidades y decisiones finales de la administración.

Durante la pandemia de COVID-19, el Congreso aprobó tres rondas de cheques de estímulo , dos de ellas firmadas por Trump, entregadas a individuos y familias con límites de ingresos específicos. Estas experiencias previas servirían de modelo para establecer criterios y métodos de pago para los futuros cheques.

Analistas advierten que, aunque el gobierno ha recaudado $195 mil millones en aranceles durante los primeros tres trimestres del año, esto podría no ser suficiente para cubrir todos los pagos, considerando que los consumidores enfrentan un promedio de 18 % en tarifas efectivas, la más alta desde 1934 según Yale Budget Lab.