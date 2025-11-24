5 configuraciones de tu iPhone que debes cambiar para mejorar su rendimiento

Con cada actualización de iOS, Apple incorpora funciones pensadas para mejorar la experiencia del usuario de iPhone. Sin embargo, muchas de ellas pasan desapercibidas.

In iOS 26, you can track your heart rate on your iPhone while you work out using a connected heart rate monitor like AirPods Pro 3.



Here’s how it works. And watch our video on YouTube for tips to get the best fit for your AirPods Pro 3: https://t.co/egCeqIyaXX pic.twitter.com/rBsLCXEPQW — Apple Support (@AppleSupport) November 13, 2025

Si quieres que tu dispositivo funcione mejor, sea más compatible con otros equipos y proteja tu información personal, estos cinco ajustes clave pueden marcar una diferencia inmediata en tu iPhone .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

1. Activar el aislamiento de voz para llamadas más claras

Una de las mejoras ocultas de iOS es el modo de Aislamiento de Voz, diseñado para reducir el ruido ambiente durante las llamadas. Aunque muchos creen que solo beneficia a FaceTime, funciona igual de bien en llamadas tradicionales.

Para activarlo, inicia una llamada, despliega el Centro de Control, selecciona Modo Micrófono y elige Aislamiento de Voz. Con este cambio, notarás una claridad superior al hablar en lugares ruidosos.

2. Cambiar el formato de fotos y videos para mejorar la compatibilidad

El formato HEIC, que el iPhone usa por defecto, ahorra espacio pero es poco compatible con otros dispositivos y puede generar problemas al transferir archivos.

Para evitarlo, ve a Ajustes > Cámara > Formatos y selecciona Más compatibles. Así, las imágenes y videos que captures desde ese momento estarán en formatos universales como JPEG y H.264, mucho más fáciles de usar en otros equipos.

3. Controlar el modo macro para mejorar tus fotos de cerca

El iPhone cambia automáticamente a la cámara ultra gran angular para capturas de primeros planos, lo que puede reducir la nitidez. Para recuperar el control y mejorar tus fotos de mascotas, documentos u objetos, entra a Ajustes > Cámara y activa Control de Macros. Luego, en Conservar configuración, habilita también la opción de macros.

Desde la app Cámara podrás decidir manualmente cuándo activar o desactivar el modo Macro, evitando resultados borrosos.

4. Desactivar el rastreo de aplicaciones y proteger tu privacidad

Para frenar la publicidad personalizada y evitar que las apps sigan tu actividad, entra a Ajustes > Privacidad y Seguridad > Rastreo y desactiva Permitir que las apps soliciten rastreo. Además, en el menú anterior, ve a Análisis y mejoras y apaga la opción Compartir análisis de iPhone. Con esto, reducirás la recolección de datos y aumentarás tu nivel de privacidad digital.

5. Ocultar pantallas de inicio para organizar y proteger tu información

Si quieres ocultar apps antes de entregar tu iPhone o simplemente limpiar tu pantalla, mantén presionada la pantalla de inicio hasta que tiemblen los iconos. Luego toca los puntos inferiores y desmarca las pantallas que deseas esconder.

Cuando quieras recuperarlas, sigue el mismo proceso y vuelve a marcarlas. Esta herramienta también funciona en iPad , ideal para mantener el dispositivo ordenado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.