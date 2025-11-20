Black Friday 2025: El mejor TV que puedes comprar en Amazon por menos de $500 dólares

Encontrar un buen televisor por menos de $500 dólares no siempre es sencillo, pero el Black Friday 2025 vuelve a demostrar por qué es una de las fechas más esperadas por quienes quieren renovar pantalla sin vaciar su billetera.

Como recuerda Engadget , tradicionalmente, existen dos momentos clave para comprar un TV: al final de la primavera en Estados Unidos , cuando los fabricantes lanzan nuevas líneas y los modelos previos bajan de precio, y la temporada navideña, donde el Black Friday lidera con rebajas agresivas.

Las ofertas de este año dejan claro que es ahora o nunca para actualizar tu sala de estar. Detallamos un modelo TCL y agregamos otra opción por menos de $500 dólares.

TCL QM6K

Entre las propuestas más llamativas destaca el TCL QM6K de 55 pulgadas , que se encuentra en Amazon por $398 dólares, marcando un nuevo mínimo histórico frente a su precio original de $600. Este televisor se ha convertido en una de las mejores ofertas de 2025, especialmente para quienes buscan calidad sin pagar un valor premium.

Aunque no alcanza el rendimiento de los modelos de gama alta en contraste, brillo y HDR, integra prestaciones sorprendentes para su rango: tecnología Quantum Dot, retroiluminación mini-LED y atenuación local de matriz completa, características que elevan su calidad de imagen por encima de otros dispositivos económicos.

Para los jugadores, es incluso más atractivo: ofrece baja latencia, una tasa de refresco de 144 Hz y la capacidad de llegar hasta 288 Hz en 1080p, convirtiéndolo en una opción ideal para gaming con presupuesto ajustado.

Los tamaños de 65 pulgadas ($498 dólares) y 75 pulgadas ($698) también alcanzaron sus mejores precios históricos. Este modelo se encuentra además disponible en Best Buy y Walmart , ampliando las opciones para los compradores.

Opción extra: Hisense U65QF

Otro televisor que entra con fuerza en la competencia del Black Friday es el Hisense U65QF de 55 pulgadas , disponible por $428 dólares en Amazon, con un descuento de $372 sobre su precio sugerido.

Este modelo LED de gama de entrada ha recibido reseñas mayormente positivas, aunque muchos expertos coinciden en que no supera al QM6K en contraste, funciones gaming o precisión de color. Sin embargo, ofrece una ventaja notoria: un brillo máximo más alto, lo que lo convierte en una opción recomendable para salas con abundante luz o problemas de reflejos.

Su plataforma Fire TV, aunque menos minimalista que Google TV, resulta familiar y funcional para usuarios del ecosistema Amazon.

Este también es el precio más bajo registrado para el U65QF de 55 pulgadas. Los tamaños superiores, 65 pulgadas ($548 dólares), 75 pulgadas ($748) y 85 pulgadas ($998), igualmente marcaron mínimos históricos y están disponibles en Best Buy .

