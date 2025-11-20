ChatGPT para profesores ya está disponible de forma gratuita: Cómo funciona y en qué se diferencia

OpenAI dio un nuevo paso en el ámbito educativo con el lanzamiento oficial de ChatGPT para profesores, una plataforma gratuita, al menos hasta junio de 2027, diseñada para responder a las necesidades reales de los docentes.

With ChatGPT for Teachers, educators can securely work with classroom materials and student info and collaborate with colleagues.



School and district leaders can bring their teams into one account with education-grade privacy, security, and controls that support schools in… — OpenAI (@OpenAI) November 19, 2025

Esta versión introduce controles administrativos, mayor seguridad y privacidad, y un espacio colaborativo que marca una diferencia significativa respecto al ChatGPT tradicional.

La compañía, que ya había presentado herramientas como Modo Estudio y ChatGPT Edu, ahora amplía su oferta con un servicio pensado para que los educadores optimicen su tiempo de preparación, elaboren materiales personalizados y se familiaricen con la inteligencia artificial sin comprometer los datos de sus estudiantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Garantía de privacidad educativa

OpenAI aclara que, por defecto, la información que los docentes compartan en esta plataforma no se utilizará para entrenar modelos, un punto clave en un contexto donde la privacidad educativa es cada vez más relevante.

De hecho, ChatGPT para profesores fue creado para cumplir con los estándares de la Ley FERPA, que regula el acceso y la divulgación de datos estudiantiles en Estados Unidos .

Pese a los avances, la expansión de la IA en la educación sigue generando debate. Mientras los estudiantes recurrieron masivamente a estas herramientas para resolver tareas, desarrollar proyectos y prepararse para exámenes, muchos profesores las adoptaron para gestionar clases, reducir carga administrativa e incluso calificar trabajos.

Al mismo tiempo, investigaciones recientes citadas en ZD Net advierten que el uso indiscriminado de IA podría afectar el pensamiento crítico, una preocupación que abre nuevas conversaciones sobre el equilibrio entre tecnología y aprendizaje.

¿Qué ofrece ChatGPT para profesores?

Esta versión incluye todas las funciones de ChatGPT, pero con límites de uso más altos y acceso ilimitado a GPT-5.1 Auto. Además, permite realizar búsquedas, cargar archivos, generar imágenes y utilizar conectores con herramientas como Canva, Google Drive o Microsoft 365, lo que facilita la integración con el trabajo diario del docente.

Otro punto fuerte es la personalización: ChatGPT puede recordar información del profesor, como el nivel o asignatura que enseña, para ajustar materiales y respuestas. También se añadieron funciones para crear y compartir GPT personalizados, lo que impulsa la colaboración entre educadores y evita que cada uno deba partir desde cero.

Cómo acceder al servicio

El acceso es gratuito para docentes y personal escolar de K-12 en EUA mediante un proceso de verificación con SheerID disponible en el sitio web de OpenAI. La empresa adelantó que, una vez finalizado el periodo gratuito en 2027, podría ajustar los precios, aunque promete mantenerlos “lo más bajos posible” y notificar con anticipación a los centros educativos.

Actualmente, el servicio ya se está desplegando en casi 150.000 profesores, incluidos los distritos Capistrano (CA), Dallas (TX) y Fairfax (VA), marcando el inicio de una adopción que podría redefinir la educación digital en los próximos años.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.