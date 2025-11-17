Steam Machine: Todo lo que debes saber sobre la nueva consola que competirá con PlayStation y Xbox

Valve quiere recuperar un espacio que lleva años intentando conquistar: el centro del entretenimiento en casa. La compañía ha presentado la nueva Steam Machine, acompañada del también renovado Steam Controller, con el objetivo de ofrecer una experiencia de consola que acerque los juegos de PC a tu televisor de forma sencilla y fluida.

Ambos productos llegarán al mercado a comienzos de 2026, marcando el regreso de una estrategia que Valve no había retomado desde hace casi una década y con la intención de competir con PlayStation y Xbox.

Así es la Steam Machine

La nueva Steam Machine se presenta como una consola, aunque en realidad es un PC compacto potenciado por SteamOS, el sistema operativo basado en Linux que la compañía ha perfeccionado con el éxito de Steam Deck. Con un diseño rectangular y un panel frontal personalizable iluminado con LEDs, el dispositivo incluye un puerto USB-A, una ranura microSD, y múltiples opciones de salida de video: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 y conexión Ethernet.

En su interior, la máquina incorpora una CPU AMD Zen 4 y una GPU AMD RDNA3, ambas semicustomizadas especialmente para Valve. El equipo llega con 16 GB de memoria DDR5, 8 GB de VRAM GDDR6 y dos configuraciones de almacenamiento: 512 GB o 2 TB en SSD. Según la compañía, ofrece seis veces más potencia que la Steam Deck y es capaz de ejecutar juegos en 4K y 60 FPS con tecnología FSR.

Además de funcionar como consola principal, Valve también la promociona como un dispositivo ideal para transmitir juegos más exigentes hacia otros equipos, como la propia Steam Deck , el nuevo visor de realidad virtual Steam Frame o cualquier aparato compatible con Steam Link.

El impresionante Steam Controller

Pero el hardware no llega solo. Valve también presentó un nuevo Steam Controller, pensado para replicar la experiencia del Steam Deck en formato de mando tradicional. Este controlador inalámbrico combina joysticks, botones frontales, botones de agarre, gatillos y sensores giroscópicos con los característicos trackpads, que permiten emular el control del ratón. Funciona tanto por Bluetooth como por conexión directa mediante cable, e incluye un adaptador que actúa como transmisor para obtener baja latencia.

Al igual que en el modelo original, sus métodos de entrada pueden personalizarse por juego, y los usuarios tienen la opción de compartir perfiles. Será compatible con cualquier dispositivo que ejecute Steam, incluyendo Steam Deck, Steam Machine y Steam Frame.

Aunque Valve aún no revela precios, las primeras impresiones apuntan a que ambos productos buscarán ser competitivos frente a PCs y mandos equivalentes, de acuerdo con Engadget . Sin embargo, dadas sus prestaciones más avanzadas, es probable que no alcancen la agresividad de precio que tuvo la Steam Deck en su lanzamiento a $400 dólares.

