Histórico temporal de frío extremo pone en alerta a más de 200 millones personas en EUA

Un masivo frente polar está provocando un temporal histórico de nieve y frío extremo que afecta a más de 200 millones de estadounidenses, según reportes de ABC News y FOX Weather . El fenómeno abarca desde los estados del Medio Oeste, como Indiana, Illinois, Wisconsin y Michigan, hasta regiones del sur como Tennessee y Carolina del Sur, donde la nieve ha alcanzado zonas poco acostumbradas a estas condiciones.

En ciudades del Medio Oeste, el efecto lago provocó acumulaciones superiores a 30 centímetros, mientras que en localidades del sur se registraron nevadas históricas para la región, incluyendo Nashville y Myrtle Beach. Las autoridades locales han emitido alertas de seguridad y recomendaciones de precaución en carreteras, transporte público y escuelas, ante la interrupción de servicios y condiciones extremas.

🇺🇸⛅️ WEATHER IN AMERICA: Lake-effect snow still lingering in the Northeast, a new weather system that could bring more rain to the West Coast, and some warm temperatures for the Midwest. FOX Weather Meteorologist @BrittaMerwinWX has you covered with today's forecast. pic.twitter.com/ReMuLpLXZ9 — FOX Weather (@foxweather) November 12, 2025

El impacto del temporal también se refleja en servicios públicos y transporte, con retrasos y cierres en aeropuertos, rutas interestatales y redes de distribución de energía. Las agencias estatales han instado a la población a limitar los desplazamientos y prepararse para bajas temperaturas prolongadas.

Características del fenómeno y registros históricos

El frente polar que ingresó desde Canadá es consecuencia de una marcada ondulación de la corriente en chorro , lo que ha permitido que la masa de aire ártico descienda hasta el sur profundo del país. Esto ha generado nevadas en cotas bajas, un evento inusual para esta época y región, y complicaciones en infraestructuras ya afectadas por fenómenos previos, como el huracán Helene.

El frío extremo se ha extendido hacia el noreste y el sur, con temperaturas entre 8 y 14 °C por debajo de la media estacional. Ciudades como Atlanta, Mobile (Alabama), Savannah (Georgia) y Tampa (Florida) registraron mínimas históricas, mientras que Orlando descendió a 3 °C, la mañana más fría de noviembre en nueve años, y Tallahassee alcanzó el punto de congelación, superando a metrópolis del noreste como Nueva York y Boston.

Además, las ráfagas de viento, que superan los 80 km/h en el Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, aumentan la sensación térmica, haciendo que la exposición al frío sea aún más peligrosa para la población y los trabajadores al aire libre.