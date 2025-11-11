Nueva York: las zonas con más concentración de delincuentes sexuales

Casi 6 mil delincuentes sexuales convictos viven actualmente en Nueva York , muchos de ellos en zonas cercanas a escuelas y parques infantiles, según un reportaje del NY Post .

Un caso ilustrativo es el de Paul Brown, un delincuente sexual de nivel 3 que cumplió siete años de condena por intentar violar a una niña de 7 años en Brownsville, Brooklyn. Brown ha regresado en múltiples ocasiones a custodia por violaciones adicionales, pero actualmente vive, de acuerdo con el reporte de NY Post, a solo 450 pies del parque infantil Edenwald y a 750 pies de la escuela pública PS 112 en Wakefield, Bronx.

Las madres locales, como Jennifer Ramirez y Yakira Colón, expresaron su preocupación por la proximidad de los depredadores sexuales a los lugares que frecuentan sus hijos. “Ahora desconfío mucho de la zona”, dijo Ramírez, mientras Colón afirmó: “Pensábamos que era seguro, pero ya no me siento tranquila”.

Expertos en delitos sexuales advierten que la laxitud en las restricciones de residencia aumenta los riesgos para los menores. Jane Manning, ex fiscal de delitos sexuales, asegura que muchos delincuentes tienen una probabilidad desproporcionada de reincidir cerca de su domicilio y que “debemos garantizar que estos individuos no residan cerca de lugares donde se reúnen niños”.

Barrios con mayor concentración de delincuentes sexuales

East Harlem y Ward’s Island (Código postal 10035)

El código postal 10035, que incluye Ward’s Island y parte de East Harlem, alberga a 459 delincuentes sexuales, en su mayoría ubicados en centros psiquiátricos y albergues para hombres. La densidad de depredadores sexuales en esta zona genera inquietud entre los residentes locales, especialmente familias con niños pequeños.

Wakefield, Bronx (Código postal 10466)

En Wakefield residen 136 delincuentes sexuales, incluyendo 55 en Project Renewal Ana’s Place, un albergue con capacidad para 108 hombres con enfermedades mentales. La cercanía de estas residencias a parques y escuelas mantiene en alerta a la comunidad.

East New York, Brooklyn (Códigos postales 11207 y 11208)

East New York concentra 263 delincuentes sexuales entre los códigos postales 11207 y 11208. La mayoría residen en viviendas compartidas o albergues, lo que incrementa la preocupación de los padres sobre la seguridad de sus hijos en espacios públicos.

Belmont, Mt. Hope y Tremont, Bronx (Código postal 10457)

El área de Belmont, Mt. Hope y Tremont tiene 129 delincuentes sexuales registrados. Expertos recomiendan reforzar la protección cerca de escuelas y parques, dado el riesgo que representan para los menores.

Impacto en la comunidad y preocupaciones de los residentes

Las familias que viven en los barrios con alta concentración de delincuentes sexuales en Nueva York expresan miedo y desconfianza. Padres como Jenifer Ramírez y Yakira Colón han modificado las rutinas de sus hijos para evitar parques y áreas escolares.

La presencia de estos individuos genera un clima de inseguridad que afecta la vida diaria. Los niños temen ir a espacios recreativos, y algunas actividades escolares se han limitado por precaución.

Expertos en delitos sexuales insisten en que los códigos postales con mayor concentración requieren atención especial. Jane Manning señala que la ley actual no protege adecuadamente a los menores una vez que los depredadores finalizan la supervisión judicial.

Algunas organizaciones comunitarias han comenzado a impulsar iniciativas para monitorear a los delincuentes y educar a los padres sobre medidas preventivas, como reforzar la vigilancia en parques, coordinar rutas seguras a la escuela y mantener comunicación constante entre vecinos sobre incidentes sospechosos.