Alarma en Nueva York por cancelación de juramentaciones de ciudadanía: lo que debes saber

El gobierno federal anunció que los tribunales del condado y jueces estatales ya no podrán presidir ceremonias de naturalización en Nueva York, según fuentes

Gobierno federal cancela ceremonias de ciudadanía en Nueva York
Actualizado el 26 noviembre 2025 17:12hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

El gobierno federal ha decidido que los tribunales del condado y los jueces de la Corte Suprema estatal ya no presidirán ceremonias de ciudadanía en Nueva York, cancelando varias juramentaciones previamente programadas. La medida incluye eventos en el condado de Onondaga y ha generado incertidumbre entre los solicitantes de naturalización.

Fuentes informaron primero a NewsChannel 9 sobre la cancelación de estas ceremonias en todos los condados del estado, sin explicación inicial por parte de las autoridades federales. La noticia ha causado preocupación sobre cómo afectará la programación de eventos futuros, incluyendo el tradicional Día de los Nuevos Estadounidenses en la Feria Estatal de Nueva York.

Según un portavoz del gobierno federal, la decisión se tomó tras una revisión de la jurisdicción de ciertos tribunales del condado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. “Hemos determinado que estos tribunales no cumplen con los requisitos legales para realizar ceremonias de naturalización. Como resultado, el USCIS hará la transición de ceremonias judiciales a administrativas para garantizar el cumplimiento de la ley”, indicó la fuente.

Emily Bersani, secretaria del condado de Onondaga, confirmó que la ceremonia programada para el 19 de noviembre fue cancelada sin una explicación específica. Hasta ahora, tampoco se ha informado sobre el estado de las ceremonias planeadas para 2026.

Tribunales federales

Tradicionalmente, un juez preside estas ceremonias en un juzgado, pero el USCIS ahora llevará a cabo las juramentaciones de manera administrativa en oficinas regionales. Este cambio busca asegurar que todas las ceremonias cumplan estrictamente con los requisitos legales establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Aún no está claro cómo afectará esta medida a los eventos realizados en tribunales federales, como los que se llevan a cabo en el Edificio Federal del centro de Syracuse, que suelen recibir una gran cantidad de solicitantes.

El Tribunal Federal del Distrito Norte de Nueva York mantiene varias ceremonias programadas según su sitio web. Un portavoz del tribunal indicó que estos eventos continúan en planificación, pese a la transición de ceremonias judiciales a administrativas.

Los solicitantes afectados por las cancelaciones deberán contactar al USCIS para conocer las nuevas fechas y lugares de juramentación, y se espera que las autoridades brinden más información sobre cómo se manejarán los eventos en 2026.

