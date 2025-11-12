Beneficios del SNAP: Corte Suprema extendió orden temporal que bloquea los pagos completos

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este martes extender una orden temporal que mantiene bloqueados los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), un programa que ayuda a 42 millones de estadounidenses a acceder a alimentos básicos. Con esta medida, el tribunal mantiene vigente un sistema desigual, donde algunos beneficiarios reciben su ayuda mensual completa, mientras otros aún no reciben nada.

Our @TheJusticeDept attorneys just secured a further administrative stay through Thursday at midnight at the Supreme Court to prevent further judicial upheaval for the SNAP and Child Nutrition programs.



Thank you to the Court for allowing Congress to continue its swift progress… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 11, 2025

Como recuerda News Week , la decisión llega en un momento crítico, a medida que el cierre del gobierno federal se acerca a su posible final y las tensiones políticas aumentan en torno a la financiación de los programas sociales más importantes del país.

Un país dividido por el SNAO

El SNAP , pieza clave del sistema de seguridad alimentaria en EUA, se ha convertido en el epicentro de una batalla legal y política. Millones de hogares de bajos ingresos permanecen en el limbo, sin saber si podrán contar con los fondos necesarios para comprar alimentos este mes.

Durante el cierre del gobierno , los estados han gestionado los pagos de manera desigual, generando preocupación por el aumento de la inseguridad alimentaria y la falta de claridad sobre los próximos pasos.

La orden judicial que mantiene el bloqueo expirará justo antes de la medianoche del jueves 13 de noviembre, momento en el que el Congreso podría aprobar un acuerdo para reabrir el gobierno. Si esto ocurre, los pagos del SNAP se reanudarían gradualmente, aunque aún no está claro con qué rapidez se restaurarían los beneficios completos para todos los beneficiarios.

De las cortes a la política

Las asignaciones regulares del programa expiraron en octubre, lo que llevó a una interrupción de la financiación federal completa. La administración Trump argumentó que existían restricciones legales que impedían mantener los pagos, limitando el desembolso al 65 % del monto mensual habitual tras una intervención judicial.

El juez John McConnell, del distrito de Rhode Island, había ordenado al gobierno federal restaurar los pagos completos del SNAP, pero la medida fue frenada por apelaciones federales y, finalmente, por la Corte Suprema.

Si la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley del Senado y Donald Trump lo firma, se restablecería la financiación del programa hasta septiembre de 2026, poniendo fin, al menos temporalmente, a la incertidumbre de millones de familias. Sin embargo, los desafíos técnicos y logísticos estatales podrían demorar el retorno a la normalidad.

Voces enfrentadas

La fiscal general Pam Bondi celebró la decisión de la Corte Suprema en la red social X (antes Twitter), afirmando: "Nuestros abogados del @TheJusticeDept acaban de conseguir una nueva suspensión administrativa hasta el jueves a medianoche [...] Seguiremos luchando y ganando para proteger la agenda del presidente Trump del activismo judicial sin fundamento".

Por su parte, la gobernadora demócrata Maura Healey, de Massachusetts, criticó la medida: "Cuando Donald Trump recortó el SNAP, congeló la asistencia alimentaria para 21.000 veteranos en Massachusetts. Lo llevamos a los tribunales y les devolvimos sus beneficios, pero Trump sigue luchando para quitárselos. Alimente a nuestros veteranos, señor presidente. Es así de simple".

When Donald Trump cut off SNAP, he froze food assistance for 21,000 veterans in Massachusetts.



We took him to court and restored their benefits — but Trump is still fighting to take them away.



Feed our veterans, Mr. President. It’s that simple. pic.twitter.com/0EuZxolCLM — Governor Maura Healey (@MassGovernor) November 11, 2025

A pocas horas del vencimiento de la suspensión y con el Congreso bajo presión para aprobar la reapertura del gobierno, el futuro de millones de beneficiarios del SNAP sigue siendo incierto. La decisión final podría llegar en cuestión de horas, marcando el destino inmediato de uno de los programas sociales más esenciales de EUA.

