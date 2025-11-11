Microsoft está regalando puntos para canjear por gift cards si navegas con Edge en lugar de Chrome

La lealtad a Microsoft Edge ahora tiene recompensa. La compañía ha puesto en marcha una nueva promoción que otorga 1.300 puntos de Microsoft Rewards a los usuarios que opten por seguir usando Edge en lugar de descargar Google Chrome desde su navegador.

Esta oferta aparece cuando los usuarios de Windows 11 buscan "Chrome" en Microsoft Edge utilizando Bing. En la parte superior de los resultados se muestra un mensaje "Promocionado por Microsoft", ofreciendo la recompensa e incentivando a los usuarios a permanecer en su navegador nativo, mientras el enlace de descarga de Chrome queda desplazado más abajo en la página.

Un incentivo digital con valor real

De acuerdo con Digital Trends , los 1.300 puntos pueden canjearse por tarjetas de regalo de Amazon, artículos de Roblox o incluso suscripciones a Spotify Premium por hasta tres meses. Para quienes prefieran un enfoque solidario, Microsoft también permite donar los puntos a organizaciones benéficas, ofreciendo así una alternativa más altruista.

Esta iniciativa refleja un cambio de estrategia en Microsoft , que pasa de simples mensajes promocionales a recompensas directas para mantener a los usuarios dentro de su ecosistema. Con ello, la compañía demuestra hasta qué punto está dispuesta a llegar para recuperar cuota de mercado en el competitivo mundo de los navegadores.

Edge vs. Chrome: Batalla abierta

Actualmente, Microsoft Edge mantiene menos del 9% del mercado global, frente al abrumador 78% de Chrome. No se han detectado promociones similares para Firefox, Opera o Brave, lo que confirma que esta campaña está dirigida específicamente contra Google.

En los últimos meses, Microsoft ha potenciado Edge con herramientas impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo la integración de Copilot, mejoras de rendimiento y funciones que permiten retomar tareas previas o compartir chats entre dispositivos. Estas actualizaciones han convertido a Edge en un competidor más sólido, e incluso algunos expertos consideran que ya supera a Safari en productividad.

Si no tienes una fuerte preferencia por un navegador en particular, usar Edge podría darte beneficios tangibles. Aunque los 1.300 puntos equivalen aproximadamente a $10 o $15 dólares, la promoción revela cómo Microsoft busca incentivar la fidelidad del usuario a través de recompensas concretas, integrando su navegador, buscador y sistema operativo en una sola estrategia.

Quienes utilicen Windows 11 pueden comprobarlo fácilmente: basta con buscar “Chrome” en Bing desde Edge para ver si el anuncio aparece. Si la promoción está disponible en tu región, podrás sumar los puntos y decidir si el beneficio justifica mantenerte en el navegador de Microsoft.

