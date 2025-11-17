Trump aseguró que los precios de los alimentos en EUA son “mucho más bajos” que durante el gobierno de Biden

El presidente Donald Trump aseguró este domingo 16 de noviembre que los precios de los alimentos en Estados Unidos ya muestran una reducción significativa respecto a los valores registrados durante la administración de Joe Biden.

Según el mandatario, los consumidores están empezando a ver un alivio real en los costos de comestibles y productos esenciales, una tendencia que podría consolidarse en las próximas semanas.

Para Trump, los precios están bajando "sustancialmente"

En declaraciones dadas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, Florida, antes de partir hacia la base conjunta Andrews, Maryland, Trump sostuvo que los precios "ya están a un nivel mucho más bajo que con la administración anterior".

El presidente recalcó que su equipo dedicó parte del fin de semana a revisar inquietudes relacionadas con el costo de los alimentos, anticipando reducciones adicionales en artículos que aún permanecen elevados.

“Nuestros precios están bajando sustancialmente en comestibles y otros productos”, dijo Trump, y añadió que algunos artículos que todavía mostraban incrementos verán “pequeñas reducciones” y, en ciertos casos, rebajas importantes.

El ejemplo Walmart para Acción de Gracias

Uno de los ejemplos que el mandatario utilizó para respaldar su afirmación fue la oferta publicada por Walmart para el menú de Acción de Gracias de este año. Trump aseguró que estas comidas festivas, así como otros productos de temporada, son ahora “alrededor de un 25% más baratos” en comparación con los precios registrados bajo la administración Biden .

De acuerdo con Fox Business , la cadena minorista anunció en octubre su tradicional canasta para la cena de Acción de Gracias, compuesta por 20 artículos de marcas propias y nacionales, entre ellos un pavo Butterball, suficiente para servir a 10 personas por menos de $40 dólares. Esto equivale a unos $4 dólares por persona, un alivio significativo para las familias que siguen enfrentando el impacto de los precios altos de los alimentos pese a la desaceleración general de la inflación.

Trump ya había elogiado esta iniciativa a comienzos de mes durante el Foro Empresarial de Estados Unidos , resaltando la caída del 25% en el costo del menú estándar. Para el presidente, estos descuentos reflejan una mejora clara en la asequibilidad para los hogares estadounidenses.

En los últimos años, con los presupuestos familiares bajo presión debido a la inflación, las grandes cadenas de supermercados han recurrido a paquetes de comida con descuento para Acción de Gracias como estrategia para atraer consumidores.

Este año, el mandatario sostiene que estos precios más bajos no solo responden a iniciativas comerciales, sino a una tendencia general a la baja impulsada por su administración.

