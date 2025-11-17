Dónde está la nueva Embajada de Estados Unidos en CDMX y qué trámites se pueden hacer

La Embajada de Estados Unidos cambió de instalaciones en la Ciudad de México y en esta nueva sede realizarán trámites importantes como la entrevista para obtener la visa americana.

Desde el mes de junio la Embajada de Estados Unidos informó sobre su cambio de sede en la capital del país para tener instalaciones más modernas y grandes para agilizar el flujo de visitantes.

¿Dónde está la nueva Embajada de Estados Unidos en CDMX?

La nueva Embajada se ubica en la esquina de Avenida Casa de la Moneda con la Calzada Legaria, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Se encuentra en los terrenos de la antigua fábrica de Colgate-Palmolive después de estar en construcción por varios meses y fue diseñada con la rigurosa misión de la sustentabilidad.

¿Cómo llegar a la nueva Embajada de Estados Unidos?

Los usuarios del transporte pueden llegar a través del Metro CDMX y bajarse en la estación Río San Joaquín de la Línea 7 (que va de El Rosario a Barranca del Muerto), posteriormente debe tomar un microbús en Lago Hielmar que va rumbo a Lomas de Sotelo y después caminar aproximadamente 10 minutos.

¿Qué trámites se pueden hacer en la nueva embajada?

Entrevista para visa americana

Ciudadanía

Pasaporte

Trámites notariales

¿Cómo es la nueva Embajada de Estados Unidos en México?

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, catalogó a la nueva embajada como un símbolo de nuestros lazos duraderos y futuro compartido , además de que podría considerarse como un faro de valores democráticos que unen a ambas naciones.

Tiene una inversión de mil millones de dólares, es considerada como la más importante y grande del mundo, construida por manos mexicanas y estadounidenses y ambientalmente responsable.

