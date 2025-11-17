Bank of America lanza la plataforma “401k Pay” para ayudar a los jubilados

Bank of America anunció el lanzamiento de 401k Pay , una plataforma digital diseñada para ayudar a los estadounidenses a convertir sus ahorros del plan 401(k) en un ingreso estable durante la jubilación. La herramienta, que llega este 17 de noviembre, reúne en un mismo sistema el registro de datos, la selección de pagos y el seguimiento de ingresos en tiempo real, facilitando una transición financiera que históricamente ha sido compleja para muchos trabajadores.

Ideal para el ahorro

Convertir los ahorros acumulados durante décadas en ingresos sostenibles sigue siendo uno de los desafíos más grandes para los jubilados en Estados Unidos . Según el propio banco, millones de estadounidenses enfrentan dificultades para administrar sus fondos de retiro de forma eficiente tras finalizar su vida laboral. Con 401k Pay, Bank of America busca simplificar este proceso y llenar una brecha clave en la planificación financiera.

La plataforma estará disponible sin costo adicional para los patrocinadores de planes corporativos y para quienes participan en planes 401(k) dentro del programa de Estrategia de Jubilación Personal del banco.

Según el Informe de Beneficios Laborales 2025 de Bank of America, citado en NewsWeek , el 36% de los empleados expresó necesitar más recursos de educación sobre jubilación , mientras que el 33% señaló la falta de orientación para transformar sus ahorros en ingresos concretos.

En un contexto donde los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) priorizan la estabilidad financiera y las generaciones más jóvenes adoptan rutinas de ahorro distintas, la creación de un sistema más claro y accesible tiene implicaciones significativas para trabajadores y empresas en todo el país.

Las funciones clave de 401k Pay

El nuevo sistema incorpora herramientas que automatizan tareas complejas y ofrecen flexibilidad:



Generación de ingresos constantes: Convierte los activos del 401(k) en ingresos recurrentes y ajustados a factores como el costo de vida, impuestos y requerimientos mínimos de distribución.

Convierte los activos del 401(k) en ingresos recurrentes y ajustados a factores como el costo de vida, impuestos y requerimientos mínimos de distribución. Opciones de depósito flexibles: Permite elegir la frecuencia de pago y la cuenta receptora, incluso fuera de Bank of America.

Permite elegir la frecuencia de pago y la cuenta receptora, incluso fuera de Bank of America. Recalibración en tiempo real: Los usuarios pueden monitorear sus transacciones y ajustar sus pagos conforme cambien sus necesidades o el entorno económico.

Desde Bank of America , destacaron que 401k Pay brinda la oportunidad de mejorar la situación financiera de los trabajadores y generar beneficios para las empresas, como mayor productividad y retención y que está diseñado para ofrecer una solución clara y digital que cubra desde el cálculo de ingresos necesarios hasta su correcta utilización.

