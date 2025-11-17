Más de la mitad de estadounidenses rechaza las tácticas del ICE contra migrantes

La expansión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la administración Trump ha generado fuertes tensiones políticas y sociales en Estados Unidos. Según una encuesta reciente de YouGov , el 53% de los estadounidenses desaprueba las tácticas del ICE, mientras solo un 39% las respalda. La agencia promovió un aumento de fondos y personal bajo la bandera de una “aplicación de la ley sin precedentes”, pero varias de sus acciones fueron consideradas ilegales por jueces federales.

Los resultados muestran una profunda polarización partidista. Entre los demócratas, el 85% desaprueba la gestión de la agencia y solo un 12% la respalda. Los independientes desaprueban en un 62%, mientras que 79% de los republicanos aprueba la actuación del ICE, reflejando la marcada diferencia ideológica sobre la política migratoria.

https://www.youtube.com/watch?v=m2SvYEKIQbo

La encuesta también indica que aproximadamente la mitad de los estadounidenses teme que alguien cercano pueda ser afectado injustamente por la agencia. Entre las críticas se destacan los arrestos y deportaciones injustas y el uso de fuerza innecesaria, tanto contra inmigrantes como ciudadanos estadounidenses.

Protestas contra el ICE cuentan con amplio respaldo ciudadano

La encuesta de YouGov muestra que las protestas contra las acciones del ICE han recibido un respaldo significativo a nivel nacional. En total, 48% de los estadounidenses aprueba estas movilizaciones, mientras que 39% las desaprueba, evidenciando que un sector importante de la población respalda la oposición a las tácticas de la agencia.

Entre los demócratas, el apoyo alcanza el 76%, y entre los independientes, el 55%, lo que refleja un consenso amplio fuera del electorado republicano. Por el contrario, 76% de los republicanos desaprueba las protestas, mostrando que la reacción sigue siendo altamente partidista.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes señalan que estas movilizaciones son una respuesta necesaria a prácticas que consideran excesivamente agresivas e injustas, incluyendo deportaciones sin revisión adecuada y uso desmedido de fuerza en algunas operaciones. Las protestas no solo buscan visibilizar estos problemas, sino también presionar a las autoridades para que adopten reformas que protejan los derechos de los inmigrantes dentro de Estados Unidos.