Estados Unidos evalúa obligar a millones del SNAP a reinscribirse tras fin de cierre de gobierno

La administración del presidente Donald Trump prepara un plan que podría obligar a millones de personas de bajos ingresos a presentar nuevamente su solicitud al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). La medida, anunciada preliminarmente por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, se presenta como parte de un esfuerzo federal para reforzar los controles y combatir presunto fraude en la entrega de beneficios, informó Fox News.

Aunque Rollins adelantó la intención de exigir una reinscripción general, no ofreció detalles sobre cuándo ni cómo se implementaría el proceso. Tampoco el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha respondido a solicitudes de información, lo que mantiene el anuncio en un marco de incertidumbre.

Actualmente, los participantes del SNAP ya deben recertificar su información cada seis o doce meses, reportando cambios en ingresos, empleo o situación familiar. Sin embargo, la propuesta elevaría ese requisito a una revisión total del programa, lo que podría dificultar el acceso para millones de familias.

Impacto de la medida

Expertos advierten que, pese al discurso sobre fraude, gran parte de los problemas señalados por los republicanos corresponden a errores administrativos , no a abuso deliberado por parte de los beneficiarios.

La especialista en políticas alimentarias Dana Yarrow, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Social, explicó que el fraude mencionado por funcionarios como Rollins “se relaciona principalmente con personas que reciben SNAP pero no cumplen requisitos laborales”. No obstante, aclaró que muchos de los llamados “pagos erróneos” suelen deberse a fallas administrativas en los sistemas estatales, más que a abusos deliberados por parte de los beneficiarios.

Uno de los datos más citados por la administración Trump es que 186,000 personas fallecidas habrían recibido pagos del SNAP, cifra tomada de 29 estados. Analistas señalan que esa estadística, aunque alarmante, suele provenir de registros desactualizados o mal sincronizados entre agencias, según informes de NY Post.

Un programa bajo presión: recortes y nuevas reglas

El programa SNAP ha enfrentado una fuerte presión política este año. Los republicanos aprobaron un recorte de $186 mil millones de dólares, al tiempo que impulsaron cambios en los requisitos laborales y en la edad considerada como “niño dependiente”, lo que redujo la elegibilidad para miles de hogares.

Se estima que 1 de cada 8 estadounidenses depende del programa para comprar alimentos, recibiendo en promedio 190 dólares mensuales. Para muchos hogares, los recientes retrasos derivados del cierre del gobierno federal agravaron la inseguridad alimentaria, ya que la reanudación de beneficios ha sido lenta e irregular en algunos estados.

Yarrow advirtió que, si se obligara a todos los beneficiarios a reinscribirse, “muchas personas podrían quedar fuera del programa antes de tiempo”, especialmente adultos mayores, familias con barreras lingüísticas o personas sin acceso a internet.

Qué deben hacer ahora los beneficiarios del SNAP

Aunque el plan aún no se ha formalizado, especialistas recomiendan a los beneficiarios revisar periódicamente las nuevas normas en el sitio oficial del USDA y asegurarse de que su información —ingresos, empleo y composición del hogar— esté actualizada.

Varios requisitos laborales renovados entraron en vigor el 1 de noviembre, por lo que es fundamental que cada beneficiario se mantenga informado para evitar interrupciones en sus pagos.

“Los estados están retomando la administración normal del programa tras el cierre del gobierno”, dijo Yarrow. “Una vez estabilizados, comenzarán a aplicar plenamente los cambios impulsados por el Partido Republicano. Por eso es crucial que los usuarios revisen las nuevas reglas y se preparen para posibles ajustes”.