Qué es el iPhone Pocket, el nuevo y elegante accesorio que sirve para cualquier modelo de iPhone

Apple y la firma japonesa Issey Miyake vuelven a sorprender con el lanzamiento del iPhone Pocket, un accesorio diseñado para transformar la manera en que los usuarios llevan su smartphone. Concebido como "un trozo de tela", este innovador soporte destaca por su diseño tejido en 3D, capaz de adaptarse no solo a cualquier modelo de iPhone , sino también a pequeños artículos cotidianos.

Apple El iPhone Pocket llega gracias a una alianza entre Apple y la marca Issey Miyake.

A partir del 14 de noviembre, el iPhone Pocket, presentado como edición especial , se encuentra en tiendas Apple Store seleccionadas y apple.com en mercados como Francia, China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos .

Un accesorio que se adapta a todo

El iPhone Pocket presenta una estructura abierta y acanalada, inspirada en los icónicos plisados de Issey Miyake. Esta característica no solo le da una estética minimalista y moderna, sino que permite que la pieza se expanda para cubrir totalmente el dispositivo y, al mismo tiempo, dar un vistazo sutil al contenido de la pantalla.

Su versatilidad es otro de sus grandes atractivos: puede llevarse en la mano, acoplarse a una bolsa o usarse sobre el cuerpo como un complemento de moda. Gracias a su flexibilidad, funciona como un bolsillo adicional que se adapta a las necesidades del día a día.

Fabricado en Japón, el iPhone Pocket surge de un largo proceso de investigación en Issey Miyake para reinterpretar la funcionalidad de su famosa tela plisada. El proyecto fue desarrollado junto al Apple Design Studio, que participó estrechamente en las decisiones de diseño y producción.

El resultado es un accesorio que combina moda, innovación textil y practicidad, pensado para usuarios que buscan elevar su estilo sin renunciar a la funcionalidad.

Colores, precios y disponibilidad

Este lanzamiento llega en dos versiones:



Correa corta disponible en limón amarillo, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro .

disponible en . Correa larga disponible en zafiro, canela y negro.

El precio varía según el modelo: $149.95 dólares para la versión de correa corta y $229.95 para la de correa larga.

Con su llegada justo antes de la temporada de fiestas, los asesores de Apple estarán disponibles en tiendas físicas y online para ayudar a los usuarios a combinar colores, estilos y tamaños, encontrando la mejor forma de integrar este nuevo accesorio a sus productos de la marca.

