IRS anuncia incremento del límite de contribución de los planes de jubilación 401(k) e IRA en 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos confirmó que a partir de 2026 los trabajadores podrán ahorrar más para su jubilación , gracias a un aumento en los límites de contribución de los principales planes de retiro, incluidos los 401(k) y los IRA.

Según el Aviso 2025-67 , el límite anual de contribución para los planes 401(k) subirá a $24.500 dólares, frente a los $23.500 establecidos para 2025. Esta medida busca ayudar a los empleados a mantener su poder adquisitivo y reforzar su planificación financiera a largo plazo ante los ajustes por costo de vida.

Por su parte, el límite anual para los Acuerdos de Jubilación Individual (IRA) aumentará a $7.500 dólares, lo que representa una mejora de $500 con respecto al límite actual. Este incremento beneficiará especialmente a los trabajadores que buscan complementar su ahorro para el retiro de forma independiente a su empleo principal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aumentos para mayores de 50 años

El IRS también introdujo mejoras para quienes están más cerca de la edad de jubilación. A partir de 2026, el límite de contribución adicional para empleados de 50 años o más en planes 401(k), 403(b), 457 y el Plan de Ahorro para la Jubilación del gobierno federal subirá a $8.000 dólares, comparado con los $7.500 actuales. Esto permitirá que los trabajadores de mayor edad aporten hasta 32.500 dólares anuales, una cifra récord en materia de ahorro previsional.

Además, bajo la Ley SECURE 2.0, se mantiene una disposición especial que permite a los empleados de entre 60 y 63 años realizar contribuciones adicionales de hasta $11.250 dólares, reforzando así los ahorros de quienes están a pocos años de su jubilación.

Ajustes para cuentas SIMPLE

Por su parte, el límite de contribución para las cuentas SIMPLE también aumentará, pasando de $16.500 a $17.000 dólares, mientras que algunas cuentas especiales podrán llegar hasta $18.100.

Además, el límite de ingresos para el Crédito del Ahorrador, un beneficio fiscal dirigido a trabajadores de ingresos bajos y moderados, también se incrementará a $80.500 dólares para parejas casadas con declaración conjunta; $60.375 dólares para cabezas de familia; y $40.250 dólares para solteros o cónyuges que presentan por separado.

Cambios en los límites de ingresos

El IRS también actualizó los rangos de eliminación gradual de ingresos para las deducciones de IRA tradicionales. Para contribuyentes solteros con un plan de jubilación laboral, el rango se ajustará entre $81.000 y $91.000 dólares. En el caso de parejas casadas que presentan en conjunto, el nuevo rango será de 129.000 a 149.000 dólares cuando el cónyuge contribuyente esté cubierto por un plan de trabajo.

Para los aportantes a Roth IRA, los nuevos límites de ingresos serán entre $153.000 y $168.000 dólares para solteros y cabezas de familia, mientras que por las parejas casadas con declaración conjunta será entre $242.000 y $252.000 dólares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.