Qué abre y qué cierra en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes del calendario estadounidense y reúne a millones de personas para compartir comida, reunirse con familiares y reflexionar sobre lo que agradecen. De acuerdo con el The Old Farmer’s Almanac , en 2025 la celebración tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, fecha en la que gran parte del país ajusta su funcionamiento habitual.

Este feriado implica modificaciones en servicios públicos, empresas privadas, repartos de paquetería y comercios. Por ello, es fundamental conocer qué estará disponible y qué permanecerá cerrado para planificar actividades, compras o desplazamientos.

Las oficinas federales estarán cerradas y muchos servicios estatales operarán en horarios reducidos o no operarán en absoluto. Además, varios comercios grandes optarán por no abrir para permitir que sus empleados pasen la jornada en familia.

Impacto en oficinas públicas, servicios de correo y operaciones logísticas

De acuerdo con la Oficina de Gestión de Personal de EUA, los empleados federales tendrán el día libre y todas las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas durante el Día de Acción de Gracias. Lo mismo ocurrirá con la mayoría de dependencias estatales en Ohio y otras regiones, que suelen alinearse con el calendario federal de feriados.

El Servicio Postal de EUA (USPS) anunció que las oficinas postales se mantendrán cerradas el 27 de noviembre, lo que implica que no habrá entrega de correo ni paquetes. Sin embargo, compañías privadas como FedEx y UPS operarán con servicios selectivos, ofreciendo solo opciones críticas y no sus rutas habituales de entrega. UPS reanudará su servicio normal el 26 de diciembre, mientras que FedEx restablecerá sus operaciones de carga al día siguiente de Navidad.

En el ámbito bancario, las sucursales permanecerán cerradas, ya que siguen el cronograma federal. Aun así, los cajeros automáticos y las plataformas digitales estarán disponibles para transacciones básicas, permitiendo a los usuarios realizar operaciones esenciales pese al cierre generalizado de oficinas.

Las ciudades de Columbus, Akron, Canton y Cincinnati informaron mediante sus calendarios oficiales que no habrá recolección de basura ni reciclaje durante el feriado. Las interrupciones también se reflejarán en los días posteriores debido a la acumulación de residuos y a los ajustes que deberán aplicarse en los calendarios municipales para Navidad y Año Nuevo.

Escuelas, restaurantes y comercios: horarios modificados y cierres importantes

En el sector educativo, la mayoría de las escuelas y universidades tendrán tres días de cierre consecutivo: el miércoles previo, el jueves de Día de Acción de Gracias y Black Friday, según información difundida por U-Haul. Sin embargo, la duración de la pausa puede variar según el estado y el distrito escolar, por lo que se recomienda consultar las páginas oficiales para obtener información actualizada.

Los horarios de restaurantes y establecimientos comerciales pueden variar de manera considerable. Muchos negocios optarán por operar con horarios reducidos, mientras que otros permanecerán abiertos para atender a quienes buscan alternativas para cenar fuera de casa o realizar compras de último momento. Por ello, es aconsejable verificar directamente con cada tienda o restaurante sus horarios especiales.

En el comercio minorista, varias de las principales cadenas han confirmado que cerrarán por completo el Día de Acción de Gracias. Entre ellas se encuentran Aldi, Costco, Target, Trader Joe’s y Walmart, que reabrirán al día siguiente para dar inicio a las actividades de Black Friday.