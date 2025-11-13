California: el listado de personas que perderán su licencia de conducir por nueva regulación

La reciente decisión del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California impactará directamente a 17,000 conductores inmigrantes cuyas licencias comerciales fueron emitidas mientras contaban con autorización temporal para trabajar en Estados Unidos.

Una auditoría federal realizada por la Agencia Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA) reveló que numerosos permisos superaban el periodo de validez migratoria, lo que motivó la revocación, informó AP . Según la Secretaría de Transporte de EUA, los estados deberán ahora verificar el estatus migratorio en una base de datos nacional antes de renovar o emitir licencias comerciales.

Los titulares recibirán una notificación oficial informando que su licencia expirará en un plazo de 60 días desde el anuncio.

Quiénes se verán directamente afectados

Solo los conductores que posean visas H-2A, H-2B o E-2 podrán conservar o solicitar licencias comerciales bajo los nuevos lineamientos federales. Los demás permisos quedarán sin efecto una vez vencidos.

Visa H-2A (trabajadores agrícolas temporales) Esta visa permite que empleadores estadounidenses contraten a extranjeros para labores agrícolas estacionales. Los titulares pueden conducir vehículos comerciales únicamente si la función está relacionada con sus tareas agrícolas aprobadas.

Visa H-2B (trabajadores no agrícolas temporales) Autoriza la contratación de extranjeros para empleos temporales en sectores como la construcción, hotelería o mantenimiento. Los conductores con este tipo de visa pueden obtener licencias comerciales mientras dure su contrato registrado ante las autoridades laborales.

Visa E-2 (inversionistas) Está destinada a personas que invierten una cantidad sustancial de capital en empresas dentro de EUA. Quienes la poseen pueden manejar vehículos comerciales si la actividad está vinculada con su negocio.