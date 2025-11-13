Cancelaciones de vuelos en EUA: ¿qué se sabe sobre los vuelos en EUA para el Día de Acción de Gracias?

Las interrupciones aéreas continuaron en todo Estados Unidos este jueves por la mañana con más de mil vuelos cancelados, según datos del rastreador FlightAware . Las autoridades advirtieron que la normalización total de los vuelos podría tardar varios días, justo antes del inicio de la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la prioridad inmediata es estabilizar el tráfico aéreo después de semanas de retrasos acumulados por el cierre de gobierno. Aunque el número de cancelaciones ha disminuido de forma progresiva, la congestión en centros de conexión como Chicago, Denver y Atlanta sigue siendo elevada.

La FAA emitió una orden de emergencia la noche del miércoles para congelar la reducción de vuelos en su nivel actual del 6%, evitando que el número de cancelaciones aumente en los próximos días. Inicialmente, las aerolíneas debían reducir operaciones hasta en un 10% antes del viernes, pero la nueva medida busca evitar un mayor impacto en los pasajeros.

Las aerolíneas prevén una recuperación gradual antes del Día de Acción de Gracias

El presidente y director ejecutivo de Airlines for America, Chris Sununu, señaló que la recuperación completa del sistema aéreo podría tomar hasta una semana. En conferencia de prensa, indicó que las aerolíneas están trabajando junto con la FAA para reprogramar vuelos y redistribuir tripulaciones, con el objetivo de estabilizar los itinerarios antes de la temporada de vacaciones.

Sununu destacó que no se esperan cancelaciones para la semana del Día de Acción de Gracias, una de las fechas con mayor tráfico aéreo del año. “Las compañías están revisando la información con varios días de antelación para garantizar que todo transcurra según lo previsto”, afirmó el directivo, citado por ABC News .

Aun así, la confianza de los consumidores se ha visto afectada. Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Hospedaje (AHLA) reveló que cerca del 20% de los viajeros modificó o canceló sus planes para las fiestas debido a la incertidumbre generada por los retrasos y cancelaciones recientes.

La FAA congela la reducción de vuelos y busca estabilizar el sistema aéreo

La FAA confirmó que mantendrá la actual reducción del 6% de vuelos y que no incrementará las restricciones previstas. Esta decisión se tomó tras observar una tendencia a la baja en las cancelaciones, que superaron los 900 vuelos el miércoles por la noche, según FlightAware.

La agencia explicó que el restablecimiento de operaciones depende no solo del levantamiento del cierre de gobierno, sino también de la reorganización del personal de control aéreo y mantenimiento que estuvo inactivo durante el periodo de suspensión.

La orden de la FAA se emitió poco después de que el presidente Donald Trump firmara el acuerdo aprobado por la Cámara de Representantes para reabrir el gobierno federal, poniendo fin al cierre más largo en la historia del país. Las autoridades confían en que, con la normalización progresiva de los vuelos, la red aérea vuelva a operar con normalidad antes de la temporada festiva.