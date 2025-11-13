Los Ángeles aprueba nueva ordenanza de alquileres: estos son los principales beneficios

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una actualización de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres (RSO, por sus siglas en inglés), medida que regula cerca de 650,000 unidades habitacionales en la ciudad, informó ABC7 News .

Luego de dos horas de debate, el concejo municipal votó 12 a 2 para instruir al abogado de la ciudad a redactar una enmienda que modifique las nuevas reglas.

El plan reemplaza la fórmula vigente y establece un límite mínimo del 1% para los aumentos anuales permitidos.

Actualmente, las normas de la RSO limitan los aumentos anuales de alquiler entre un 3% y un 8%, a lo que se suman incrementos adicionales del 1% al 2% por los servicios públicos, lo que puede elevar el incremento total hasta un 10% para algunos inquilinos . La actualización aprobada busca reducir este impacto, estableciendo límites más claros y eliminando cargos extra por electricidad y gas, mientras protege tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios.

Qué cambia con la nueva fórmula de ajuste de rentas

La actualización introduce una fórmula basada en el 90% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar del 60% utilizado previamente, lo que ajusta los aumentos de manera más cercana a la inflación real.

Además, se eliminan los incrementos adicionales del 1% al 2% que los propietarios podían aplicar cuando cubrían los costos de gas o electricidad. También se prohíben aumentos extras para inquilinos que vivan con personas dependientes.

Como parte de la medida, el consejo instruyó a su personal a aumentar la financiación para reparaciones y rehabilitación de edificios pequeños, beneficiando a propietarios de entre dos y diez unidades.

Los recursos provendrán de la Medida ULA y de la Agencia de Soluciones de Vivienda Asequible del Condado de Los Ángeles.

Impacto social y próximos pasos en la política de viviendaLa RSO regula los apartamentos construidos antes del 1 de octubre de 1978, y su actualización busca equilibrar las necesidades de inquilinos y propietarios en un contexto de altos costos de vida.

De acuerdo con el Departamento de Vivienda, la mayoría de los angelinos son inquilinos, y más del 50% destina más del 30% de sus ingresos al alquiler. Además, uno de cada diez residentes utiliza hasta el 90% de sus ingresos para cubrir la renta.

El consejo municipal también solicitó un estudio sobre el impacto que las nuevas disposiciones podrían tener en la construcción de vivienda futura, con el fin de garantizar que las políticas de control de rentas no frenen el desarrollo habitacional en la ciudad.