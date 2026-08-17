América y Xolos más líderes que nunca: Tabla de general y de goleo de la Liga MX

La Leagues Cup 2026 ya quedó atrás para la mayoría de los equipos de la Liga MX y este fin de semana volvió el Apertura 2026 con la jornada 4, dejándonos a un América más líder que nunca, aunque Xolos le pisa los talones en la parte de arriba de la tabla general.

Además, después de una goleada épica contra Juárez, Rayados tiene el liderato de goleo de la mano de Lucas Ocampos, aunque varios delanteros buscan quedarse con ese puesto, pese a que apenas llegará la jornada 5.

¡Nueve partidazos ya se acercan en el #AP26! ⚽✨



Aquí está la #Agenda de la Jornada 4 del torneo. Tomen nota. ✅



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! 📲 Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHivMI



🔥 #MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/Df7u9NXasB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX tras la jornada 4

¿Tu equipo cómo quedó tras la jornada 4? Aquí te contamos en detalle la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX:

América: 10 puntos Xolos: 10 puntos Rayados: 9 puntos Atlas: 9 puntos Toluca: 7 puntos Pumas: 7 puntos Querétaro: 7 puntos Chivas: 7 puntos Cruz Azul: 6 puntos Necaxa: 6 puntos Atlante: 5 puntos Puebla: 4 puntos Pachuca: 3 puntos León: 3 puntos Atlético San Luis: 2 puntos Tigres: 1 punto Santos: 0 puntos Juárez: 0 puntos

La tabla aún se puede mover y tu equipo puede bajar de lugar, debido a que este lunes 17 de agosto se jugará el Necaxa vs León (a las 19:00 horas) y Pachuca vs Puebla (a las 21:00 horas).

Tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX tras la jornada 4

¿Ya sabes si tu equipo ganará el campeonato de goleo? Porque todos los clubes deben de tener mucho cuidado, ya que Lucas Ocampos comienza a despegarse y podría afianzarse en el primer lugar desde las primeras jornadas.

Así quedó la tabla de goleo tras la jornada del fin de semana:

Lucas Ocampos (Rayados): 5 goles Julián Carranza (Necaxa): 3 goles Alí Ávila (Querétaro): 3 goles Juninho (Pumas): 3 goles Salomón Rondón (Pachuca): 3 goles Roberto Alvarado (Chivas): 2 goles Diego Rossi (Rayados): 2 goles Jeremy Márquez (Cruz Azul): 2 goles Mourad El Ghezouani (Xolos): 2 goles Juan Brunetta (Tigres): 2 goles

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.