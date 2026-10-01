A unos días de que cumpla la mayoría de edad, Liverpool tendría en la mira a Gilberto Mora, de acuerdo con información de Football Insider y TeamTalk.

El interés no es nuevo, pues desde el pasado julio rumores colocaban a la joya mexicana en el conjunto de los Reds. A 13 días de cumplir los 18 años, situación que le permite fichar con cualquier club del extranjero, la posible oferta se reavivó.

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¿Cuánto pagaría Liverpool por Gilberto Mora?

Luego de su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el actual jugador de Xolos se colocó como el más valioso de la Liga MX.

Según los medios citados, Liverpool pagaría 40 millones de libras para concretar el fichaje, una cifra cercana a los 46 millones de euros.

Sin embargo, otros medios británicos aseguran que el conjunto de los Reds incrementaría esa cifra a 52 millones de dólares por Gilberto Mora y así, hacerse con sus servicios.

Liverpool tendrá competencia por Gilberto Mora

A pesar del interés por el joven mexicano, desde las entrañas del conjunto que juega en Anfield saben que varios equipos han puesto los ojos sobre Morita para ficharlo en el próximo mercado.

Desde hace varios días, han salido nombres de equipos interesados en fichar a Gilberto Mora:

Real Madrid

Barcelona

PSG

Arsenal

Borusssia Dortmund

Manchester City

Chelsea

Benfica

Manchester United

Será el próximo 14 de octubre, en el cumpleaños número 18 de Gilberto Mora, cuando los equipos podrán comenzar a negociar por el futbolista mexicano y veremos al equipo que consigue su fichaje.

¿Gilberto Mora descansará ante Estados Unidos?

La preocupación comenzó a surgir al interior de la concentración de la Selección Mexicana luego de que Gilberto Mora manifestara molestias en el tobillo tras el partido contra Colombia.

Sin embargo, parece indicar que el juvenil mexicano mostró mejorías en las últimas horas y realizó el viaje a Arizona para el partido del sábado frente a Estados Unidos.

Aunque será decisión de Rafa Márquez si decide poner a Morita como titular o lo mantiene en la banca por precaución.

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