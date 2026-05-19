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Matías Almeyda muy cerca de ser DT de Rayados

Matías Almeyda sería el nuevo técnico de Rayados para el Apertura 2026; aseguras que podría firmar por dos años y tomará al equipo en pretemporada.

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Por: Ximena Ochoa
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