Después de horas de tensión con Jorge Jesús y tras algunas declaraciones, este miércoles 30 de septiembre Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal.

El futbolista portugués no recibió minutos en el triunfo ante Noruega, a pesar de haber realizado ejercicios de calentamiento; tampoco fue parte del entrenamiento posterior; y este miércoles, dejó a Portugal antes de enfrentar a Dinamarca.

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¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

Y es que en los últimos días, el técnico de la selección Jorge Jesús habló sobre el motivo por el cual no le dio minutos a CR7 frente a Noruega y reafirmó que él toma las decisiones.

“En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando”, expresó el técnico de Portugal y aseguró que “no hay ningún problema” entre él y el jugador.

Además, aclaró que Cristiano Ronaldo jamás se negó a entrenar y realizó trabajos individuales; sin embargo, tras las declaraciones, el ex jugador del Real Madrid abandonó la concentración.

𝘾𝙤𝙥𝙚𝙣𝙝𝙖𝙜𝙚𝙣 👋 #NationsLeague https://t.co/NeFRTFDDzS — Portugal (@selecaoportugal) September 30, 2026

Cristiano Ronaldo se pronuncia tras su salida de Portugal

Posterior a esta decisión y las declaraciones, Cristiano se expresó mediante un comunicado en sus redes sociales, explicando el motivo de su decisión y tras conversar con el presidente de la Federación Portuguesa.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, señaló el portugués.

“Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, sentenció Cristiano Ronaldo en su publicación.

De momento, Portugal se ubica como líder del Grupo D de la UEFA Nations League con 6 puntos, gracias a dos triunfos. Este miércoles enfrentarán a Dinamarca y el domingo, cerrarán su actividad de esta Fecha FIFA ante Noruega.

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