México volverá a tener un calendario importante de ciclismo durante enero de 2027, con cuatro competencias que combinarán pruebas nacionales y carreras avaladas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El programa incluye el regreso de la histórica Vuelta a México, ahora bajo el nombre de Mex Tour, además de una carrera de un día con categoría internacional.

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¿Cuáles son las cuatro competencias de ciclismo en enero de 2027?

La actividad ciclista contempla los campeonatos nacionales de ruta y pista, en un mes que podría marcar el regreso de ciclistas mexicanos e internacionales a las carreteras del país.

Fue la Unión de Ciclistas de México (UCMEX) la encargada de compartir las competencias para el siguiente año:

II Campeonato Nacional de Ruta UCMEX: 8 al 10 de enero de 2027 (Guadalajara, Jalisco) Clásica de la República UCI 1.1: 17 de enero de 2027 Mex Tour Carrera por etapas UCI 2.1: 19 al 23 de enero de 2027 II Campeonato Nacional de Pista UCMEX: 26 al 31 de enero de 2027 (Xalapa, Veracruz)

¿Isaac del Toro podría competir en México?

El regreso del ciclismo internacional ocurre en un momento particular para Isaac del Toro, quien se ha convertido en una de las principales figuras del ciclismo mexicano.

Del Toro ha tenido resultados destacados en 2026 y su presencia ha impulsado el interés por recuperar competencias internacionales en territorio nacional.

Sin embargo, su participación en el Mex Tour todavía no está confirmada, ya que dependería del calendario que establezca su equipo, UAE Team Emirates.

Por ahora, el calendario de enero permitirá que México vuelva a recibir competencias con puntos para el circuito UCI y combine estas pruebas internacionales con sus campeonatos nacionales.

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