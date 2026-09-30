Rumbo al Campeonato de la Concacaf W, la Selección Mexicana Femenil presentó su convocatoria para los partidos amistosos que sostendrá en octubre frente a la Selección de Jamaica.
Pedro López, técnico del Tricolor Femenil, lanzó la lista de las 22 jugadoras que enfrentarán a Jamaica en territorio mexicano para afrontar esta Fecha FIFA.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Convocatoria de México Femenil vs Jamaica
Dentro de esta convocatoria hay jugadoras de la Liga MX Femenil y jugadoras mexicanas que juegan en el extranjero.
El Club América Femenil es el equipo que más jugadoras aporta con seis; le sigue Pachuca con cuatro futbolistas; y Tigres con tres elementos.
Estas son las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil convocadas para la Fecha FIFA de octubre:
Porteras
- Esthefanny Barreras
- Celeste Espino
- Blanca Félix
Defensas
- Kimberly Rodríguez
- Nicolette Hernández
- Aaliyah Farmer
- Kenti Robles
- Reyna Reyes
- Ana Mendoza
- Jana Gutiérrez
Mediocampistas
- Rebeca Bernal
- Nancy Antonio
- Karla Nieto
- Maricarmen Reyes
- Alice Soto
- Alexia Delgado
Delanteras
- Scarlett Camberos
- Jacqueline Ovalle
- Charlyn Corral
- Jasmine Casarez
- Montserrat Saldívar
- Kiana Palacios
- Diana Ordóñez
🚏 ¡Última parada antes del Campeonato Concacaf W! 🔥— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 30, 2026
📄Esta es la lista de convocadas para enfrentar a Jamaica en 🇲🇽 Aguascalientes y Querétaro. ¡VAMOOOS, EQUIPO! 💚#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/7fxMtUEVx0
Fecha FIFA: partidos de la Selección Mexicana Femenil
El conjunto dirigido por Pedro López sostendrá dos partidos en octubre, todo esto como preparación rumbo al Campeonato de la Concacaf W:
México vs Jamaica
- Estadio Victoria
- Viernes 9 de octubre
- 7:00 pm
México vs Jamaica
- Estadio La Corregidora
- Martes 13 de octubre
- 7:00 pm
El torneo de la Concacaf W será fundamental para la Selección Mexicana Femenil buscará su boleto al Mundial Femenil Brasil 2027; y además, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.