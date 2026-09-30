Rumbo al Campeonato de la Concacaf W, la Selección Mexicana Femenil presentó su convocatoria para los partidos amistosos que sostendrá en octubre frente a la Selección de Jamaica.

Pedro López, técnico del Tricolor Femenil, lanzó la lista de las 22 jugadoras que enfrentarán a Jamaica en territorio mexicano para afrontar esta Fecha FIFA.

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Convocatoria de México Femenil vs Jamaica

Dentro de esta convocatoria hay jugadoras de la Liga MX Femenil y jugadoras mexicanas que juegan en el extranjero.

El Club América Femenil es el equipo que más jugadoras aporta con seis; le sigue Pachuca con cuatro futbolistas; y Tigres con tres elementos.

Estas son las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil convocadas para la Fecha FIFA de octubre:

Porteras

Esthefanny Barreras

Celeste Espino

Blanca Félix

Defensas

Kimberly Rodríguez

Nicolette Hernández

Aaliyah Farmer

Kenti Robles

Reyna Reyes

Ana Mendoza

Jana Gutiérrez

Mediocampistas

Rebeca Bernal

Nancy Antonio

Karla Nieto

Maricarmen Reyes

Alice Soto

Alexia Delgado

Delanteras

Scarlett Camberos

Jacqueline Ovalle

Charlyn Corral

Jasmine Casarez

Montserrat Saldívar

Kiana Palacios

Diana Ordóñez

🚏 ¡Última parada antes del Campeonato Concacaf W! 🔥



📄Esta es la lista de convocadas para enfrentar a Jamaica en 🇲🇽 Aguascalientes y Querétaro. ¡VAMOOOS, EQUIPO! 💚#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/7fxMtUEVx0 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 30, 2026

Fecha FIFA: partidos de la Selección Mexicana Femenil

El conjunto dirigido por Pedro López sostendrá dos partidos en octubre, todo esto como preparación rumbo al Campeonato de la Concacaf W:

México vs Jamaica

Estadio Victoria

Viernes 9 de octubre

7:00 pm

México vs Jamaica

Estadio La Corregidora

Martes 13 de octubre

7:00 pm

El torneo de la Concacaf W será fundamental para la Selección Mexicana Femenil buscará su boleto al Mundial Femenil Brasil 2027; y además, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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