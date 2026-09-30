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Selección Mexicana Femenil presenta convocatoria para enfrentar a Jamaica; lista de las 22 jugadoras

La Selección Mexicana Femenil sostendrá dos partidos amistosos antes del Premundial de la Concacaf, en busca de un boleto a la Copa del Mundo.

2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Rumbo al Campeonato de la Concacaf W, la Selección Mexicana Femenil presentó su convocatoria para los partidos amistosos que sostendrá en octubre frente a la Selección de Jamaica.

Pedro López, técnico del Tricolor Femenil, lanzó la lista de las 22 jugadoras que enfrentarán a Jamaica en territorio mexicano para afrontar esta Fecha FIFA.

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Convocatoria de México Femenil vs Jamaica

Dentro de esta convocatoria hay jugadoras de la Liga MX Femenil y jugadoras mexicanas que juegan en el extranjero.

El Club América Femenil es el equipo que más jugadoras aporta con seis; le sigue Pachuca con cuatro futbolistas; y Tigres con tres elementos.

Estas son las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil convocadas para la Fecha FIFA de octubre:

Porteras

  • Esthefanny Barreras
  • Celeste Espino
  • Blanca Félix

Defensas

  • Kimberly Rodríguez
  • Nicolette Hernández
  • Aaliyah Farmer
  • Kenti Robles
  • Reyna Reyes
  • Ana Mendoza
  • Jana Gutiérrez

Mediocampistas

  • Rebeca Bernal
  • Nancy Antonio
  • Karla Nieto
  • Maricarmen Reyes
  • Alice Soto
  • Alexia Delgado

Delanteras

  • Scarlett Camberos
  • Jacqueline Ovalle
  • Charlyn Corral
  • Jasmine Casarez
  • Montserrat Saldívar
  • Kiana Palacios
  • Diana Ordóñez

Fecha FIFA: partidos de la Selección Mexicana Femenil

El conjunto dirigido por Pedro López sostendrá dos partidos en octubre, todo esto como preparación rumbo al Campeonato de la Concacaf W:

México vs Jamaica

  • Estadio Victoria
  • Viernes 9 de octubre
  • 7:00 pm

México vs Jamaica

  • Estadio La Corregidora
  • Martes 13 de octubre
  • 7:00 pm

El torneo de la Concacaf W será fundamental para la Selección Mexicana Femenil buscará su boleto al Mundial Femenil Brasil 2027; y además, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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