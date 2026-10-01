En su despedida de los cuadriláteros, Mariana “Barby” Juárez tendrá una última pelea para enfrentar a la campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): Gabriela “La Bonita” Sánchez.

La pelea se pactó en una categoría intermedia: peso supermosca. Además, este enfrentamiento entre pugilistas mexicanas tendrá como premio un cinturón conmemorativo por parte del CMB.

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¿Cuándo y dónde será la pelea de la “Barby” Juárez?

Este será el regreso de la “Barby” Juárez luego de un año sin tener actividad. Su última pelea fue en octubre de 2025 cuando derrotó a Tomomi Takano por decisión unánime.

La pelea entre “Barby” Juárez y “Bonita” Sánchez será el próximo 5 de diciembre, en una velada que promete un gran combate entre boxeadoras mexicanas.

Para esta ocasión, se pactó el Estadio Hermanos Serdán, en Puebla, como sede para esta pelea. Será la primera vez que ese inmueble reciba una función de box desde que se inauguró.

De hecho, la despedida de Mariana Juárez se pensó en la Ciudad de México, en recintos como el Zócalo o el Monumento a la Revolución; sin embargo, no tuvo el respaldo esperado.

Por ello, el enfrentamiento entre Juárez y Sánchez se realizará en Puebla, estado en el que la “Bonita” es funcionaria y del cual es originaria.

¿Cómo llegan “Bonita” y “Barby” a su enfrentamiento?

Uno de los puntos llamativos de esta pelea es la diferencia de edad: Juárez llega con 46 años; mientras que Sánchez tiene 31, en lo que es una gran oportunidad para enfrentar a una leyenda como la “Barby”.

Mariana Juárez ostenta un récord profesional de 75 peleas en las que consiguió 58 victorias (20 KOs), 13 derrotas y 4 empates; mientras que Gabriela Sánchez tiene 13 triunfos (1 KO) y seis combates perdidos.

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