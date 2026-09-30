Jorge Kahwagi y su polémica carrera en el boxeo: ¿cuántas peleas ganó y cuánto dinero cobró?

Jorge Kahwagi construyó una de las carreras más singulares y controvertidas del boxeo mexicano; el empresario y político incursionó como profesional después de los 30 años y consiguió un récord que, al menos en las estadísticas oficiales disponibles, resulta contundente con 12 peleas y cero derrotas.

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🕊️ Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) también expresó sus condolencias a familiares y amigos del exdiputado y empresariohttps://t.co/xPPERK2776 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

¿Cuántas peleas ganó Jorge Kahwagi?

Kahwagi debutó profesionalmente en 2001 y disputó combates en México, Estados Unidos, España, Rusia y Filipinas; todos sus triunfos terminaron antes del límite. Durante su trayectoria como boxeador profesional, consiguió títulos regionales en la división crucero, entre ellos campeonatos reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Su récord resulta contundente ya que Real Combat Media registra a Jorge Kahwagi con 12 victorias , 0 derrotas y 12 nocauts, pero se trata de un medio especializado no de unan autoridad oficial del boxeo; de hecho en el artículo se cuestiona la credibilidad de algunos de esos resultados. Cabe recordar que su última pelea registrada ocurrió en 2015, cuando derrotó por nocaut técnico a Ramón Olivas en Filipinas; en aquella ocasión, el combate terminó en el primer salto.

¿Cuánto dinero cobró Jorge Kahwagi por pelear?

Aquí aparece uno de los mayores misterios de su carrera. No existe un registro público consolidado que permita determinar cuánto ganó Kahwagi en total por sus 12 combates profesionales.

Incluso existen registros de funciones en las que los campeones mexicanos no recibían una bolsa, mientras que los boxeadores extranjeros sí cobraban.

Durante el año 2003, un artículo de La Jornada reportó que una de sus peleas había sido “subastada” en 121 mil dólares, aunque esa cifra corresponde a la bolsa de la función y no necesariamente al pago personal a Kahwagi.

De esta manera, el único dateo comprobable es de 12-0 con 12 nocauts, mientras que la cifra de cuánto dinero acumuló específicamente por subir al ring sigue sin estar documentado públicamente de manera completa.

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