A través de un comunicado la Leagues Cup 2026 ha dado a conocer que el partido programado para las 6 de la tarde de este viernes 7 de agosto entre los Pumas de la UNAM y el Football Club Cincinnati se ha pospuesto debido al clima.

En el comunicado la Leagues Cup 2026 la organización del torneo explica que el juego no se puede llevar a cabo en la hora programada debido a condiciones climáticas adversas.

Due to safety considerations resulting from inclement weather and forecasted thunderstorms in the Cincinnati area, Leagues Cup announced that the Phase One match between FC Cincinnati and Pumas, has been delayed. Stay tuned for more information.#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/MMel8KxQo8 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2026

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¿A qué hora empieza el Pumas vs Cincinnati de la Leagues Cup 2026?

Más tarde se dio a conocer que el partido de Pumas comenzaría a las a las 20:27 horas (18:27 horas tiempo del centro de México)

Esto lo informó el Club Universidad Nacional a través de su oficina de información oficial por lo que el juego se retrasó cerca de media hora. Si tenías plan de ver el partido ahora ya sabes a qué hora se dará el silbatazo inicial.

Alineación de Pumas vs Cincinnati en la Leagues Cup 2026

Tras haber perdido en su debut en la Leagues Cup 2026 el pasado martes ante Charlotte por marcador de 3 goles a 0, Esteban Solari, entrenador de Pumas ha mandado un 11 distinto a la cancha en busca de sumar sí o sí o quedar fuera de la competencia:

Keylor Navas

Nathan Silva

Rodrigo López

Adalberto Carrasquilla

Luciano Herrera

Víctor Aretaga

Juninho Viera

Tony Leone

Ángel Azuaje

Pedro Vite

Álvaro Angulo

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