Se pospone partido de Pumas vs Charlotte FC en el inicio de la Leagues Cup 2026

Pumas vs Charlotte FC es el encuentro en el que la escuadra de la Liga MX y la de la MLS hacen su debut en la Leagues Cup 2026, pero debido a condiciones climáticas y probabilidad de tormenta se ha retrasado su inicio.

Según primeros informes el partido podría iniciar una hora después de lo estipulado. El Pumas vs Charlotte iniciaría a las 18:00 horas del centro de México, pero ahora se espera que arranque a las 19:22 horas de la capital de nuestro país.

The Leagues Cup Phase One match between Charlotte FC vs Pumas will now kick off at 9:22 PM ET.#LeaguesCup2026 pic.twitter.com/TWBLxEvUe0 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 5, 2026

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¿Dónde se jugará el Charlotte FC vs Pumas?

El debut de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Leagues Cup 2026 es contra Charlotte FC en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, en los Estados Unidos.

Los equipos salieron a calentar a las 18:15 horas para preparar el juego que se pospuso una hora debido a una tormenta que hasta ese momento cedió por lo que la misma Leagues Cup 2026 informó que el juego iniciará a las 19:22 horas.

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