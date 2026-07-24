Liga MX confirma regreso a EA FC 27: fecha de lanzamiento y detalles del juego

Uno de los anuncios más esperados por parte de los aficionados ha llegado: la Liga MX vuelve al EA FC 27. El campeonato nacional anunció el acuerdo que devolverá el fútbol mexicano a la franquicia de videojuegos.

Desde el año pasado los rumores sobre el regreso de la Liga MX al juego de fútbol tomaron fuerza, sin embargo, hasta este 2026 será una realidad y tendremos licenciados a los 18 clubes de Primera División.

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Así anunció la Liga MX el regreso a EA FC 27

A través de un video en las redes sociales, la cuenta de la Liga MX anunció su regreso a EA FC 27. Confirmando también a los 18 equipos del campeonato mexicano, con todo y los Potros de Hierro del Atlante.

Durante el video EA y la Liga MX decidieron utilizar celebraciones icónicas de nuestro balompié como el ‘diablito’ de Alexis Vega, los bailes de Orbelín Pineda y Paul Aguilar, ‘la fusión’ de Mateo Chávez y la ‘Hormiga’ González, entre otros.

Vale la pena mencionar que la última vez que el fútbol mexicano estuvo presente en esta franquicia fue en 2022, cuando el videojuego aún se llamaba FIFA, pues la Liga MX había firmado un acuerdo con eFootball de Konami.

Jeff Sharma, VP de EA Sports, mostró su entusiasmo por el regreso del fútbol mexicano al videojuego: “La Liga BBVA MX es hogar de algunos de los aficionados más apasionados, clubes icónicos y una rica tradición. Nos enorgullece llevar ese espíritu a EA SPORTS FC27, reforzando nuestro compromiso con la autenticidad”.

EA FC 27: precio y fecha de lanzamiento

Si ya quieres enfrentar a Cruz Azul vs Real Madrid y te preguntas, ¿cuándo sale EA Sports FC 27? Será lanzado el próximo 25 de septiembre de 2026, aunque quienes compren las versiones Ultimate y Ultimate Plus podrán acceder una semana antes.

Estos son los precios de EA Sports FC 27 en sus diferentes versiones:

Edición Estándar: mil 399 pesos

Ultimate Edition: mil 999 pesos

Ultimate Plus Edition: 2 mil 999 pesos

A dos meses de su lanzamiento, ya puedes reservar EA FC 27 desde la EA App, las tiendas de XBOX y PlayStation; además, también lo podrás adquirir mediante Steam y Epic Games.

¡La magia de Gio está de vuelta! 💫🇲🇽

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