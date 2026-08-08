México hace historia: supera las 400 medallas en los Juegos Centroamericanos 2026 e impone récords

Luego de dos semanas de competencias, este sábado 8 de agosto México logró un récord histórico al superar las 400 medallas en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, cifra inédita para la delegación nacional.

Con este resultado, México superó su mejor cosecha previa y consolidó una actuación histórica en esta edición de los Juegos Centroamericanos, celebrados en República Dominicana.

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Récords para México en estos Juegos Centroamericanos

Durante el último día de actividades este sábado 8 de agosto, la delegación mexicana siguió acumulando preseas en distintas disciplinas.

Estas nuevas medallas dieron como resultado un dominio total de México en estos Juegos Centroamericanos 2026.

En total, México rompió dos de sus propios récords en esta edición de la competencia:

Superó las 384 medallas totales obtenidas en Mayagüez 2010 Rebasó las 145 medallas de oro conseguidas en San Salvador 2023

Y, por si fuera poco, la delegación mexicana es tricampeona (de forma consecutiva) al obtener el mayor número de medallas en estos Juegos Centroamericanos 2026, cerrando su participación con 407 preseas.

🇲🇽 ¡TRICAMPEONES CONSECUTIVOS!



En la edición conmemorativa del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México vuelve a destacar con una actuación histórica.



La delegación nacional dejó atrás la marca de 384 medallas registrada en Mayagüez 2010. pic.twitter.com/xILdiPAqPN — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2026

México hace historia en Juegos Centroamericanos

Pero además de mostrar su dominio en estos Juegos Centroamericanos, la delegación mexicana impuso una nueva marca en la competencia.

Al cerrar el torneo con 407 medallas, México es el primer país en toda la historia de los Juegos Centroamericanos en superar las 400 preseas en una sola edición.

La marca anteriormente también le pertenecía a México, al conseguir 384 medallas en Mayagüez 2010 y en este 2026 renovaron su propio récord.

Así se distribuyeron las medallas de México en los Juegos Centroamericanos 2026:

Oro: 167 medallas

Plata: 125 medallas

Bronce: 115 medallas

Total: 407 medallas

Con estos números, México superó a Colombia (segundo lugar) por 141 preseas totales y 76 medallas de oro, imponiendo una supremacía en la zona.

Mejores disciplinas de México en Centroamericanos

Uno de los deportes que mayor cosecha tuvo para México fueron los acuáticos. Entre todas las disciplinas, la delegación mexicana obtuvo 98 medallas (52 de oro, 27 de plata y 19 de bronce).

Los deportes de contacto no se quedan atrás para México al obtener 45 medallas (8 de oro, 15 de plata y 22 de bronce).

En los “deportes de puntería” la delegación nacional obtuvo un total de 40 medallas (18 de oro, 10 de plata y 12 de bronce).

Mientras que en al atletismo, en el que se incluyen disciplinas como el maratón, salto y caminata, México logró 19 medallas (8 de oro, 4 de plata y 7 de bronce).

Fue así, como México hizo historia en los Juegos Centroamericanos 2026 y ya prepara a sus atletas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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