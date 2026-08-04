¿Quién es Rafael Márquez, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana que debutará con Colombia, Perú y EUA?

Luego de la histórica presentación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Rafael Márquez asumió el cargo de director técnico y ya tiene fecha para enfrentar por primera vez a Estados Unidos, el máximo rival de la zona.

Las cuentas oficiales del combinado nacional informaron que México y EUA se enfrentarán en un partido de preparación en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona, el próximo 3 de octubre.

Sin embargo, el debut de El Kaiser como técnico nacional se dará el 26 de septiembre ante Colombia, posteriormente enfrentará a Perú en Nueva Jersey el 29 de septiembre.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



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¿Quién es Rafa Márquez y cómo llegó a ser técnico de la Selección Mexicana?

Márquez Álvarez llega al banquillo mexicano como la continuidad del proyecto que inició con Javier El Vasco Aguirre y que le significó una participación histórica en la última copa del mundo.

Y es que el nombre del capitán está escrito con letras de oro en la historia del futbol mexicano, debido a la historia que fue sembrando desde joven en sus inicios con Atlas a los 17 años, su debut en 1997 con la Selección Mexicana donde fue capitán hasta 2018, así como su salto a Europa antes de los años 2000.

Rafa Márquez es uno de los jugadores mexicanos más exitosos de la historia, al competir con equipos como el AS Mónaco en la Ligue 1 de Francia, en el Barcelona donde ganó LaLiga, la Champions y muchos otros trofeos que lo volvieron uno de los íconos del equipo catalán. En su lista de clubes también aparecen Hellas Verona, New York Red Bulls y León.

En selección participó en cinco copas del mundo y en todas fue el capitán, además fue ganador de la Copa Oro y la Confederaciones de 1999, el máximo torneo que ha ganado la selección.

La etapa de Rafa Márquez como entrenador

Tras su retiro de las canchas en 2018, Rafa Márquez no se alejó del futbol y continuó como técnico:

Real Alcalá (categoría juvenil) de 2020-2021

(categoría juvenil) de 2020-2021 FC Barcelona Atlètic de 2022-2024

de 2022-2024 Auxiliar técnico de la Selección Mexicana de 2024 a 2026

Ahora tiene la misión de clasificar a la selección nacional al Mundial 2030.

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