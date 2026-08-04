México vs El Salvador: Horario oficial y dónde ver la semifinal de la femenil en los Juegos Centroamericanos 2026

La Selección Mexicana femenil sub-23 se encuentra a un pasito de una final más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Santo Domingo, pero primero debe de enfrentarse a El Salvador en la semifinal del torneo.

Dirigidas por Vanessa Martínez, las mexicanas buscan el tetracampeonato de futbol femenil en la justa y el partido lo podrás ver por Azteca Deportes en punto de las 18:00 horas (tiempo local).

El partido originalmente estaba programado a las 17:00 horas; sin embargo, por condiciones climáticas en República Dominicana se tuvo que mover una hora.

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¿Cómo ver EN VIVO el México vs El Salvador femenil en los Juegos Centroamericanos 2026?

No te puedes perder este gran encuentro, el cual podrás seguir a través de:

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¿Cómo llega la Selección Mexicana femenil sub-23 a la semifinal de los Centroamericanos 2026?

México no ha tenido un torneo sencillo, pero ahora se encuentra a muy poco de cumplir con el objetivo del torneo. Así han sido sus resultados:

México 0 vs Puerto Rico 0

México 1 vs Colombia 0

México 7 vs Jamaica 0

En caso de que el combinado nacional logre la victoria, se enfrentará a quien gane de Venezuela vs Colombia, partido que también se jugará este martes a las 13:00 horas (tiempo de México).

Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 hoy 4 de agosto

En tanto, a días de concluir las competencias, la delegación sigue encabezando el medallero del torneo:

México con 269 medallas: 120 de oro, 81 de plata y 68 de bronce

Colombia con 172 medallas: 58 de oro, 66 de plata y 48 de bronce

con 172 medallas: 58 de oro, 66 de plata y 48 de bronce Cuba con 93 medallas: 31 de oro, 26 de plata y 36 de bronce

con 93 medallas: 31 de oro, 26 de plata y 36 de bronce Venezuela con 123 medallas: 22 de oro, 37 de plata y 64 de bronce

con 123 medallas: 22 de oro, 37 de plata y 64 de bronce Puerto Rico con 72 medallas: 18 de oro, 23 de plata y 31 de bronce

con 72 medallas: 18 de oro, 23 de plata y 31 de bronce República Dominicana con 83 medallas: 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce

con 83 medallas: 17 de oro, 18 de plata y 48 de bronce Guatemala con 57 medallas: 11 de oro, 22 de plata y 24 de bronce

con 57 medallas: 11 de oro, 22 de plata y 24 de bronce El Salvador con 18 medallas: seis de oro, tres de plata y nueve de bronce

con 18 medallas: seis de oro, tres de plata y nueve de bronce Costa Rica con 20 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y 11 de bronce

con 20 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y 11 de bronce Trinidad y Tobago con 15 medallas: cinco de oro, dos de plata y ocho de bronce

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