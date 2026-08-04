Este martes se confirmó la muerte de la joven atleta australiana de 21 años, Natasha Ward quien se había convertido en una promesa del atletismo a nivel mundial.

Era corredora de media distancia que había conseguido ya varios logros en su carrera como atleta:

Ganó una medalla en el Campeonato Escolar de Nueva Gales del Sur en la prueba de 1500 metros.

Obtuvo una medalla en el Campeonato Nacional UniSport en la prueba de 1500 metros en 2023

En abril pasado se llevó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional UniSport en la prueba de 800 metros

La noticia de su muerte fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur y el Club de Atletismo del Distrito de Sutherland.

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¿Quién era Natasha Ward?

Nash, como le llamaban sus familiares y amigos era una joven deportista que no solo destacaba en las carreras de media distancia, sino según testimonios también lo hacía por ser una chica amable y alegre.

“Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, y su sonrisa magnética y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano” se lee en comunicado donde se dio a conocer la muerte de Natasha Ward.

Las causas de la muerte de Natasha Ward aún no son reveladas ni por familiares ni por algún otro medio o federación.

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