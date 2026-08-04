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Muere la atleta Natasha Ward, promesa del atletismo mundial a los 21 años de edad

Natasha Ward era una joven estrella del atletismo mundial que estudiaba ciencias del ejercicio y del deporte en la Universidad Macquarie de Sydney.

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2 minutos lectura
Escrito por: Hakbar Juárez

Este martes se confirmó la muerte de la joven atleta australiana de 21 años, Natasha Ward quien se había convertido en una promesa del atletismo a nivel mundial.

Era corredora de media distancia que había conseguido ya varios logros en su carrera como atleta:

  • Ganó una medalla en el Campeonato Escolar de Nueva Gales del Sur en la prueba de 1500 metros.
  • Obtuvo una medalla en el Campeonato Nacional UniSport en la prueba de 1500 metros en 2023
  • En abril pasado se llevó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional UniSport en la prueba de 800 metros

La noticia de su muerte fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur y el Club de Atletismo del Distrito de Sutherland.

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¿Quién era Natasha Ward?

Nash, como le llamaban sus familiares y amigos era una joven deportista que no solo destacaba en las carreras de media distancia, sino según testimonios también lo hacía por ser una chica amable y alegre.

“Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, y su sonrisa magnética y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano” se lee en comunicado donde se dio a conocer la muerte de Natasha Ward.

Las causas de la muerte de Natasha Ward aún no son reveladas ni por familiares ni por algún otro medio o federación.

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