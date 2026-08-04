Este martes se confirmó la muerte de la joven atleta australiana de 21 años, Natasha Ward quien se había convertido en una promesa del atletismo a nivel mundial.
Era corredora de media distancia que había conseguido ya varios logros en su carrera como atleta:
- Ganó una medalla en el Campeonato Escolar de Nueva Gales del Sur en la prueba de 1500 metros.
- Obtuvo una medalla en el Campeonato Nacional UniSport en la prueba de 1500 metros en 2023
- En abril pasado se llevó la medalla de bronce en el Campeonato Nacional UniSport en la prueba de 800 metros
La noticia de su muerte fue dada a conocer a través de un comunicado difundido por la Federación de Atletismo de Nueva Gales del Sur y el Club de Atletismo del Distrito de Sutherland.
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¿Quién era Natasha Ward?
Nash, como le llamaban sus familiares y amigos era una joven deportista que no solo destacaba en las carreras de media distancia, sino según testimonios también lo hacía por ser una chica amable y alegre.
“Más allá de sus logros en la pista, Natasha era una persona muy querida en nuestra comunidad. Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, y su sonrisa magnética y su cálida personalidad han dejado una huella imborrable en el atletismo australiano” se lee en comunicado donde se dio a conocer la muerte de Natasha Ward.
Las causas de la muerte de Natasha Ward aún no son reveladas ni por familiares ni por algún otro medio o federación.
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