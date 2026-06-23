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El valor del Fútbol

En esta emisión de Punto de Fuga, el conductor Raúl Quintanilla conversa con el maestro Pablo Hiriart sobre el papel del fútbol como uno de los lenguajes universales más poderosos de nuestro tiempo.

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Por: Redacción adn Noticias

A partir de una reflexión sobre las emociones y la naturaleza humana, ambos exploran cómo este deporte trasciende fronteras culturales, religiosas e idiomáticas para convertirse en un espacio de encuentro, identidad y comunicación compartida. La charla aborda el vínculo entre el fútbol, los rituales colectivos, la memoria y la infancia, destacando su capacidad para canalizar pasiones, generar sentido de pertenencia y ofrecer una forma de ocio que une a millones de personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, cuestionan la creciente comercialización del balonpie, criticando los altos costos de acceso a los estadios y las transmisiones, así como las decisiones de la FIFA que limita su carácter popular. Una conversación sobre la emoción, la nostalgia y el valor cultural del fútbol en la vida contemporánea.

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