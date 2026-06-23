El valor del Fútbol

A partir de una reflexión sobre las emociones y la naturaleza humana, ambos exploran cómo este deporte trasciende fronteras culturales, religiosas e idiomáticas para convertirse en un espacio de encuentro, identidad y comunicación compartida. La charla aborda el vínculo entre el fútbol, los rituales colectivos, la memoria y la infancia, destacando su capacidad para canalizar pasiones, generar sentido de pertenencia y ofrecer una forma de ocio que une a millones de personas en todo el mundo. Al mismo tiempo, cuestionan la creciente comercialización del balonpie, criticando los altos costos de acceso a los estadios y las transmisiones, así como las decisiones de la FIFA que limita su carácter popular. Una conversación sobre la emoción, la nostalgia y el valor cultural del fútbol en la vida contemporánea.