México supera las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos 2026; así va el medallero

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 apenas comenzaron, pero México ya se perfila como uno de los grandes protagonistas de la competencia.

A solo unos días del arranque oficial, la delegación mexicana supera el centenar de preseas y lidera el medallero gracias a las actuaciones de sus atletas en disciplinas como remo, clavados, tiro con arco y natación.

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Además del dominio en esta edición, el objetivo del equipo mexicano es seguir ampliando su legado en la justa regional y acercarse a las 4 mil 500 medallas históricas, además de intentar superar las 353 preseas obtenidas en San Salvador 2023, la mejor actuación del país en este certamen.

Gran jornada para México en la gimnasia de trampolín en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 🥇🇲🇽



🤸🏻‍♀️ Dafne Navarro, Patricia Núñez, Donovan Guevara y Elías Carballo brillan en el podio.



¡Bravo! 👏🏻👏🏻#SantoDomingo2026#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/8qmUaZNOV4 — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

¿Cuántas medallas lleva México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La primera medalla de oro para México llegó en el doble par de remos cortos peso ligero femenil, donde Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron el primer lugar y marcaron el inicio de una destacada participación nacional.

Desde entonces, los representantes mexicanos han seguido sumando preseas en distintas disciplinas, consolidando a México como uno de los países más fuertes del evento.

Hasta el 28 de julio, el medallero de México registra:

38 medallas de oro

37 medallas de plata

28 medallas de bronce

Total: 103 medallas.

¡100 medallas y seguimos haciendo historia! 🇲🇽



Cada presea representa horas de entrenamiento, sacrificio y el orgullo de portar los colores de México. Gracias a cada atleta por demostrar que el talento mexicano no tiene límites. #MexicanosAlSonoroRugir #SantoDomingo2026 pic.twitter.com/Judgto6ARX — CONADE (@conadeoficial) July 28, 2026

México busca romper otro récord histórico

Luego del histórico desempeño en San Salvador 2023, donde consiguió 353 medallas, la delegación mexicana llega a Santo Domingo con el objetivo de volver a firmar una actuación histórica.

Los resultados obtenidos durante los primeros días reflejan el buen momento que vive el deporte mexicano, con atletas que han respondido a las expectativas y otros que aún están por entrar en competencia.

Calendario de participación de México en los Juegos Centroamericanos 2026

La actividad para la delegación mexicana continuará durante los próximos días con competencias en varias de las disciplinas más esperadas del programa.

28 de julio

Los reflectores estarán sobre los clavados, donde Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya buscarán subir al podio como una de las parejas favoritas.

29 de julio

La Selección Mexicana Femenil de futbol debutará frente a Puerto Rico, con la misión de iniciar con una victoria su camino hacia las medallas.

30 de julio

El equipo varonil de futbol comenzará su participación enfrentando a Venezuela.

31 de julio

La selección femenil volverá a la actividad para medirse ante Colombia, en un partido que podría definir su clasificación.

1 de agosto

México enfrentará a República Dominicana en el torneo varonil de futbol, en un encuentro clave rumbo a las fases finales.

2 de agosto

Será el turno de la marcha atlética, donde Alegna González aparece entre las principales candidatas al podio. Ese mismo día, la selección femenil disputará su compromiso frente a Jamaica.

3 de agosto

El atletismo mexicano tendrá como uno de sus principales representantes a Uziel Muñoz Portillo, mientras que el equipo varonil de futbol jugará contra Guatemala.

5 de agosto

Comenzarán las pruebas clasificatorias de natación artística, en las categorías femenil, varonil y mixta.

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