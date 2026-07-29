¡La historia de Neymar Jr. con la selección de Brasil llegó oficialmente a su fin! El delantero de 34 años confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha, cerrando una trayectoria de más de una década marcada por récords y momentos inolvidables, pero también por la frustración de no conquistar la ansiada Copa del Mundo.

“Mi momento en la selección brasileña ya pasó. Hice historia ahí, di mi sangre y mi vida por la Canarinha. Pero creo que no quiero más”. — Neymar Jr.





El anuncio del retiro de Neymar con la Canarinha llega semanas después de la alineación de Brasil, en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, resultado que terminó por convencer atacante del Santos de poner punto final a su carrera internacional.

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Logrós de Neymar con la selección de Brasil

Aunque nunca pudo levantar la Copa del Mundo, Neymar deja una huella imborrable en el fútbol brasileño; según estadísticas oficiales se la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), se despide como el máximo goleador histórico de la selección, con 83 goles, superando la marca de Pelé.

Además, disputó cuatro Copas del Mundo, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre sus principales logros se destacan:

Campeón de la Copa Confederaciones 2013

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016

Máximo goleador histórico de la selección brasileña

Más de 130 partidos internacionales con la Canarinha.

Neymar has confirmed his retirement from International football! 👋 pic.twitter.com/g1q2U61nXd — OFootball (@ofootball__) July 29, 2026

¿Por qué Neymar se retira de la selección de Brasil?

Después de superar una larga serie de lesiones y regresar para disputar el Mundial 2026 bajo el mando de Carlo Ancelotti, Neymar tuvo un papel secundario durante el torneo. Ingreso desde el banquillo en el partido frente a Noruega y marcó de penal en la derrota, que significó la eliminación brasileña.

En las últimas semanas surgieron rumores sobre una posible participación en el Mundial de 2030, alimentados por videos cfeador con Inteligencia Artificial y mensajes de apoyo de su padre; sin embargo, el propio futbolista puso fin en las especulaciones al confirmar que su ciclo con la selección había concluido.

NEYMAR NÃO JOGARÁ A COPA DE 2030! 🇧🇷❌ O craque falou em entrevista que o seu momento na Seleção acabou e não deve mais vestir Amarelinha. #SeleçãoBrasileiro #FBR pic.twitter.com/ScqEXPe5UI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 29, 2026

Neymar deja la Canarinha sin el trofeo que más soñó conquistar, pero con un legado estadístico que lo coloca entre las mayores leyendas del fútbol brasileño.

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