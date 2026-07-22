Mencionan a Gianni Infantino para ser jefe de la ONU; revelan plan tras fortalecer su relación con EUA

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, podría convertirse en el próximo Secretario General de la ONU, según fuentes cercanas a la administración de Donald Trump.

Según el New York Post, que cita fuentes cercanas al mandatario, Trump estaría interesado en impulsar al actual titular de la FIFA, ya que cuenta con el prestigio internacional y la capacidad de generar consenso entre distintos actires, cualidades, que su juicio, serían valiosas para dirigir al orgánico internacional.

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¿Cómo surgió la cercanía entre Trump e Infantino?

La relación entre Trump e Infantino se fortaleció durante la organización y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, esta cercanía también ha generado controversia: uno de los episodios más comentados fue la creación del Premio de la Paz de la FIFA, entregado a Infantino por Trump en diciembre pasado.

Posteriormente, durante el mundial, diversos medios reportaron que el Presidente Trump le solicitó a Infantino la sanción del delnatero Folarin Balogun, quien habría sido expulsado y se perdería del partido de eliminacion directa. La decisión provocó críticas sobre una posible injerencia política en asuntos deportivos,

El mandato del actual Secretario General de la ONU, Antonio Gutierrez, concluye el 31 de diciembre de 2026, por lo que el proceso para elegir a su sucesor se desarrollará este mismo año.

Sin embargo, este momento no existe una candidatura oficial de Gianni Infantino, ni un anuncio formal de respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos.

La información publicada por el New York Post se basa en fuentes cercanas al mandatario estadounidense y no ha sido confirmada por la Casa Blanca, la FIFA o Naciones Unidas.

La eventual llegada de un dirigente deportivo al máximo cargo de la ONU abriría un debate acerca del perfil que debe encabezar el organismo internacional.

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