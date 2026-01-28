OFICIAL: Se definen los partidos de Champions League para la ronda de playoffs y los equipos eliminados

¡Se acabó! Se terminaron los partidos de la última jornada de la UEFA Champions League 2025-2026 y ya conocemos a todos los equipos que avanzaron a la siguiente ronda y también a los eliminados. Ya tenemos los partidos de playoffs confirmados y aquí te contamos los detalles.

Recordemos que con el nuevo formato ahora tenemos una ronda de playoffs antes de los octavos de final, en donde los equipos que terminaron del 9no al 24vo lugar se enfrentan directamente.

Champions League: Equipos clasificados a octavos de final

Los 8 mejores aseguraron un lugar en la ronda de octavos de final, en donde tendrán la oportunidad de cerrar en casa. Este es un beneficio para los equipos con mejor desempeño a lo largo de las ocho jornadas. Al final, los mejores fueron:



Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City



Partidos de playoffs confirmados para la Champions League 2026

Por otro lado, los demás equipos que se miden en la ronda de playoff disputarán un partido de eliminación único, en donde los que estuvieron más arriba en la tabla podrán ser locales. Los encuentros son:



Real Madrid vs Benfica

Inter vs Bodo/Glimt

PSG vs Qarabag

vs Qarabag Newcastle vs Mónaco

Juventus vs Galatasaray

vs Galatasaray Atlético de Madrid vs Club Brugge

vs Club Brugge Atalanta vs Olympiacos

Leverkusen vs Borussia Dortmund

Los equipos eliminados

Y claro, entre los equipos también tenemos grandes decepciones del torneo, con clubes "grandes" que al menos debían estar en la ronda de playoffs, pero que su rendimiento fue insuficiente:



Marsella

Pafos

USF

PSV

Athletic Club

Napoli

Kopenaghue

Ajax

Frankfurt

Slavia Praga

Villarreal

Kairat

