Nueva regla de porteros: sanciones por hacer tiempo y fingir lesiones

La próxima temporada de la Premier League (2026-2027) tendrá una regla revolucionaria y estricta en contra de los arqueros que fingen lesiones para romper el ritmo del partido o mientras los técnicos dan instrucciones.

La International Football Association Board (IFAB)fue la encargada de aprobar esta nueva medida, la cual se implementará en el fútbol profesional masculino y femenino en todas las categorías de Inglaterra.

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¿Cómo funciona la nueva ley del portero?

En ocasiones, los porteros se tiraban al suelo y pedían asistencia médica, situación que aprovechaban los técnicos para dar indicaciones o frenar la presión del equipo rival (si es el caso) y tener un respiro durante el encuentro.

Ahora, si se detiene un partido por lesión del portero la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA,por sus siglas en inglés) implementó que el técnico deberá elegir a un jugador de campo para que abandone el terreno de juego.

El jugador asignado tendrá que estar un minuto fuera del campo luego de que se reanuden las acciones tras la revisión médica. Vale la pena aclarar, que el técnico tiene 10 segundos para elegir al futbolista, en dado caso de no hacerlo, será el capitán quien abandone de forma automática.

Aunque también es importante señalar que esta nueva regla contará con tres importantes excepciones:

Cuando se conceda un tiro libre por falta sobre el portero y requiera atención Cuando el arquero y un jugador hayan chocado Cuando el guardameta esté sangrando

El objetivo de esta nueva ley es evitar los retrasos en el juego y garantizar que las lesiones reales reciban la atención médica adecuada.

Nuevas reglas implementadas en Inglaterra

Según reportó la BBC, el primer partido que tendrá esta nueva regla para los porteros será el Tranmere vs Rochdale, correspondiente a la Copa de la Liga a disputarse el próximo sábado 1 de agosto.

De hecho, la temporada pasada introdujeron la regla de los ocho segundos (también para los porteros), la cual concede un tiro de esquina para el equipo rival si tardaba todo ese tiempo en soltar el balón.

Al ser aprobada y tener un éxito rotundo, ahora los silbantes contarán cinco segundos cuando los jugadores retrasen un saque de banda o de meta; misma situación ocurrirá en las sustituciones, pues tendrán 10 segundos para salir del terreno de juego.

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