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Partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver hoy 21 de julio?

La jornada 2 de la Liga MX inicia antes con el Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas; conoce todos los detalles y no te pierdas los partidos del día

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Para que lo extrañes los partidos entre semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este martes 21 de julio la Liga MX inicia la jornada 2 del Apertura 2026 con un Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas.

Dos partidos que se tuvieron que adelantar en el calendario, debido a compromisos internacionales de La Máquina y Los Diablos, pero que hacen que no echemos de menos las tardes de futbol que nos dejó la justa mundialista.

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Horario y dónde ver los partidos de la Liga MX hoy 21 de julio

Así que, aunque sea martes, aparta en tu agenda los encuentros de esta noche:

Cruz Azul vs Puebla

  • 19:00 horas (tiempo del centro del país)
  • Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México (CDMX)

Toluca vs Pumas

  • 21:00 horas
  • Estadio Nemesio Diez, Estado de México (Edomex)
  • Este partido lo podrás seguir a través de Azteca Deportes mediante Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com o la app de Azteca Deportes

¿Cuándo se juega el resto de la jornada 2 de la Liga MX?

El resto de la jornada se jugará desde el jueves 24 de julio y concluirá el domingo 26; estos son los partidos de la jornada 2 de la Liga MX que no te puedes perder:

Jueves 24 de julio

  • Tijuana vs León a las 20:00 horas
  • Atlante vs América a las 20:00 horas, partido que podrás ver por Azteca Deportes

Viernes 25 de julio

  • Chivas vs Juárez a las 17:00 horas
  • Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas, encuentro que podrás ver por Azteca Deportes
  • Santos vs Atlas a las 21:00 horas

Domingo 26 de julio

  • Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas
  • Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas

Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX antes del inicio de la jornada 2

El fin de semana pasado tuvimos el inicio del Apertura 2026 y así quedó la tabla general tras la jornada 1:

  • Pachuca: 3 puntos
  • Xolos: 3 puntos
  • Toluca: 3 puntos
  • Cruz Azul: 3 puntos
  • Atlas: 3 puntos
  • Rayados: 3 puntos
  • Necaxa: 3 puntos
  • América 3 puntos
  • Puebla: 3 puntos
  • Santos: 0 puntos
  • Atlético San Luis: 0 puntos
  • León: 0 puntos
  • Atlante: 0 puntos
  • Querétaro: 0 puntos
  • Juárez: 0 puntos
  • Tigres: 0 puntos
  • Chivas: 0 puntos
  • Pumas: 0 puntos

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