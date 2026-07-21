Partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver hoy 21 de julio?

Para que lo extrañes los partidos entre semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este martes 21 de julio la Liga MX inicia la jornada 2 del Apertura 2026 con un Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas.

Dos partidos que se tuvieron que adelantar en el calendario, debido a compromisos internacionales de La Máquina y Los Diablos, pero que hacen que no echemos de menos las tardes de futbol que nos dejó la justa mundialista.

¡Visitan el infierno! 👹🐾



Pumas viaja a Toluca en busca de su primera victoria de la temporada y lo podrás seguir con la mejor transmisión 🙂‍↕️



📅 ⁣⁣⁣Martes 21 de julio⁣

🕢 8:50 PM

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba … pic.twitter.com/t53bzqG0mf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 21, 2026

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Horario y dónde ver los partidos de la Liga MX hoy 21 de julio

Así que, aunque sea martes, aparta en tu agenda los encuentros de esta noche:

Cruz Azul vs Puebla

19:00 horas (tiempo del centro del país)

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México (CDMX)

Toluca vs Pumas

21:00 horas

Estadio Nemesio Diez, Estado de México (Edomex)

Este partido lo podrás seguir a través de Azteca Deportes mediante Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com o la app de Azteca Deportes

¿Cuándo se juega el resto de la jornada 2 de la Liga MX?

El resto de la jornada se jugará desde el jueves 24 de julio y concluirá el domingo 26; estos son los partidos de la jornada 2 de la Liga MX que no te puedes perder:

Jueves 24 de julio

Tijuana vs León a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Atlante vs América a las 20:00 horas, partido que podrás ver por Azteca Deportes

Viernes 25 de julio

Chivas vs Juárez a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas, encuentro que podrás ver por Azteca Deportes

de San Luis a las 21:00 horas, encuentro que podrás Santos vs Atlas a las 21:00 horas

Domingo 26 de julio

Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas

Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX antes del inicio de la jornada 2

El fin de semana pasado tuvimos el inicio del Apertura 2026 y así quedó la tabla general tras la jornada 1:

Pachuca: 3 puntos

Xolos: 3 puntos

Toluca: 3 puntos

Cruz Azul: 3 puntos

Atlas: 3 puntos

Rayados: 3 puntos

Necaxa: 3 puntos

América 3 puntos

Puebla: 3 puntos

Santos: 0 puntos

Atlético San Luis: 0 puntos

León: 0 puntos

Atlante: 0 puntos

Querétaro: 0 puntos

Juárez: 0 puntos

Tigres: 0 puntos

Chivas: 0 puntos

Pumas: 0 puntos

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