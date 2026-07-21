Partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver hoy 21 de julio?

Para que lo extrañes los partidos entre semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este martes 21 de julio la Liga MX inicia la jornada 2 del Apertura 2026 con un Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas.
Dos partidos que se tuvieron que adelantar en el calendario, debido a compromisos internacionales de La Máquina y Los Diablos, pero que hacen que no echemos de menos las tardes de futbol que nos dejó la justa mundialista.
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Horario y dónde ver los partidos de la Liga MX hoy 21 de julio
Así que, aunque sea martes, aparta en tu agenda los encuentros de esta noche:
Cruz Azul vs Puebla
- 19:00 horas (tiempo del centro del país)
- Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México (CDMX)
Toluca vs Pumas
- 21:00 horas
- Estadio Nemesio Diez, Estado de México (Edomex)
- Este partido lo podrás seguir a través de Azteca Deportes mediante Azteca 7, Azteca Deportes Network, aztecadeportes.com o la app de Azteca Deportes
¿Cuándo se juega el resto de la jornada 2 de la Liga MX?
El resto de la jornada se jugará desde el jueves 24 de julio y concluirá el domingo 26; estos son los partidos de la jornada 2 de la Liga MX que no te puedes perder:
Jueves 24 de julio
- Tijuana vs León a las 20:00 horas
- Atlante vs América a las 20:00 horas, partido que podrás ver por Azteca Deportes
Viernes 25 de julio
- Chivas vs Juárez a las 17:00 horas
- Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas, encuentro que podrás ver por Azteca Deportes
- Santos vs Atlas a las 21:00 horas
Domingo 26 de julio
- Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas
- Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas
Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX antes del inicio de la jornada 2
El fin de semana pasado tuvimos el inicio del Apertura 2026 y así quedó la tabla general tras la jornada 1:
- Pachuca: 3 puntos
- Xolos: 3 puntos
- Toluca: 3 puntos
- Cruz Azul: 3 puntos
- Atlas: 3 puntos
- Rayados: 3 puntos
- Necaxa: 3 puntos
- América 3 puntos
- Puebla: 3 puntos
- Santos: 0 puntos
- Atlético San Luis: 0 puntos
- León: 0 puntos
- Atlante: 0 puntos
- Querétaro: 0 puntos
- Juárez: 0 puntos
- Tigres: 0 puntos
- Chivas: 0 puntos
- Pumas: 0 puntos
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