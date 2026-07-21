TV Azteca arrasa en el Mundial 2026: más de 88 millones de mexicanos siguieron su cobertura

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin pero dejó un ganador también fuera de las canchas: TV Azteca fue la señal preferida por los mexicanos durante el máximo torneo del futbol internacional alcanzando 88.3 millones de televidentes y consolidándose como líder tanto en televisión abierta como en plataformas digitales durante su cobertura.

Millones de aficionados hicieron de las transmisiones de Azteca, “la casa del fútbol”, en un todo un éxito que fue posible gracias al respaldo del público durante cada partido del torneo que vieron en “El Canal del Mundial”

Cada partido, cada emoción y cada celebración nos unieron como nunca.



Gracias por elegir a TV Azteca y convertirnos en la señal preferida del Mundial con 88.3 millones de mexicanos. ¡Seguimos haciendo historia juntos! 🏆🇲🇽 #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/bDqNb7msjv — TV Azteca (@Azteca) July 21, 2026

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¿Cuáles fueron las cifras de audiencia de TV Azteca en el Mundial 2026?

De acuerdo con los datos, ocho de cada 10 hogares en México siguieron la Copa del Mundo a través de las transmisiones de TV Azteca; entre los resultados más deseados se encuentran:

88.3 millones de mexicanos alcanzados durante el torneo

Más de 25 mil millones de minutos de consumo en televisión

Más de 80 millones de usuarios en las plataformas digitales de TV Azteca

128 millones de reproducciones en redes sociales

2.6 mil millones de impresiones digitales

1.8 mil millones de reproducciones de contenido

129 millones de interacciones en sus distintas plataformas.

El Mundial terminó, pero la historia que escribimos juntos permanecerá para siempre.



Millones de mexicanos hicieron de TV Azteca la casa del futbol: líderes en televisión, líderes en digital y, sobre todo, líderes en la preferencia del público.



Gracias por acompañarnos en cada… pic.twitter.com/YTdJbDqM8k — TV Azteca (@Azteca) July 21, 2026

Audiencia récord para TV Azteca en el Mundial 2026

Estas cifras reflejan en el alcance que tuvo la cobertura de la televisora durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Detrás de esos resultados estuvieron las voces que marcan la diferencia: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague”, Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos “Warrior” Guerrero y David Medrano, quienes lideraron la cobertura que combinó análisis, autenticidad y humor.

Las transmisiones del Mundial 2026 por TV Azteca esstuvieron acompañadas por referentes internacionales como Iker Casillas, Jorge Valdano y Fernando Morientes, a quiene se les sumaron todo un equipo de producción y quienes hicieron de la Copa del Mundo 2026, una celebración para toda la familia. Con estos resultados, TV Azteca reafirma su posición como la voz líder del deporte en México y el hogar preferido de los aficionados al fútbol.

Cuando se trata de hacer historia, ustedes siempre jugaron con nosotros. Gracias por elegir a TV Azteca y convertirnos, una vez más, en los favoritos durante la gran final. 🏆⚽#ElMundialXAzteca #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/4llw4UDL7E — TV Azteca (@Azteca) July 20, 2026

La cobertura del Mundial 2026 se convirtió en uno de los proyectos más ambicioso de TV Azteca, combinado, transmisiones en televisión, contenido digital y redes sociales para llegar a millones de personas dentro y fuera del país; con estos resultados, TV Azteca fortalece su posición como uno de los principales referentes en la cobertura Deportiva de Mexico.

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