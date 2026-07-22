Tabla general de la Liga MX tras Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Puebla; así continuará la jornada 2 del Apertura 2026

La jornada 2 del Apertura 2026 comenzó desde el pasado martes 21 de julio con el Toluca vs Pumas y el Cruz Azul vs Puebla, dos partidos que movieron la tabla general de la Liga MX.
Cruz Azul se impuso a Puebla 2-1 en el Estadio Banorte, mientras que Pumas vino de atrás y venció al Toluca en el Nemesio Diez. Estos dos resultados afianzaron a La Máquina en el primer lugar, además de que sacaron del fondo de la tabla a los universitarios.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX hoy
Con estos dos primeros partidos, así quedó la tabla general de la Liga MX:
- Cruz Azul: 6 puntos
- Pachuca: 3 puntos
- Xolos: 3 puntos
- Atlas: 3 puntos
- Toluca: 3 puntos
- Rayados: 3 puntos
- Necaxa: 3 puntos
- América: 3 puntos
- Puebla: 3 puntos
- Pumas: 3 puntos
- León: 0 puntos
- Santos: 0 puntos
- Atlético San Luis: 0 puntos
- Atlante: 0 puntos
- Juárez: 0 puntos
- Querétaro: 0 puntos
- Tigres: 0 puntos
- Guadalajara: 0 puntos
¿Por qué se adelantó la jornada 2 de la Liga MX?
Los encuentros se adelantaron ya que Toluca y Cruz Azul se enfrentarán en el Campeón de Campeones el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, en California, Estados Unidos.
Este partido está pactado para jugarse a las 18:30 horas (tiempo local) y se prevé que esté lleno completamente.
¿Cuándo se juega el resto de los partidos de la jornada 2 de la Liga MX?
El resto de la jornada se retomará el viernes 24 de julio y terminará el domingo 26; estos son los horarios para que no te pierdas ninguno:
Viernes 24 de julio
- Xolos vs León a las 20:00 horas
- Atlante vs América a las 20:00 horas y lo podrás ver por Azteca Deportes
Sábado 25 de julio
- Chivas vs Juárez a las 17:00 horas
- Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas y lo podrás seguir por Azteca Deportes
- Santos vs Atlas a las 21:00 horas
Domingo 26 de julio
- Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas
- Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.