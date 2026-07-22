Tabla general de la Liga MX tras Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Puebla; así continuará la jornada 2 del Apertura 2026

La jornada 2 del Apertura 2026 comenzó desde el pasado martes 21 de julio con el Toluca vs Pumas y el Cruz Azul vs Puebla, dos partidos que movieron la tabla general de la Liga MX.

Cruz Azul se impuso a Puebla 2-1 en el Estadio Banorte, mientras que Pumas vino de atrás y venció al Toluca en el Nemesio Diez. Estos dos resultados afianzaron a La Máquina en el primer lugar, además de que sacaron del fondo de la tabla a los universitarios.

Con DOBLE LEY DEL EX 😱



Pumas remontó en El Infierno con goles de Victor Arteaga y Sebastián Córdova... dos EX jugadores de Toluca.



Los Diablos debutan con derrota en casa en el torneo Clausura 2026.#HartoFut #ChorizoPower pic.twitter.com/XgdlnOHJwd — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 22, 2026

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Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX hoy

Con estos dos primeros partidos, así quedó la tabla general de la Liga MX:

Cruz Azul : 6 puntos

Pachuca: 3 puntos

Xolos: 3 puntos

Atlas: 3 puntos

Toluca: 3 puntos

Rayados: 3 puntos

Necaxa: 3 puntos

América: 3 puntos

Puebla: 3 puntos

Pumas: 3 puntos

León: 0 puntos

Santos: 0 puntos

Atlético San Luis: 0 puntos

Atlante: 0 puntos

Juárez: 0 puntos

Querétaro: 0 puntos

Tigres: 0 puntos

Guadalajara: 0 puntos

¿Por qué se adelantó la jornada 2 de la Liga MX?

Los encuentros se adelantaron ya que Toluca y Cruz Azul se enfrentarán en el Campeón de Campeones el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, en California, Estados Unidos.

Este partido está pactado para jugarse a las 18:30 horas (tiempo local) y se prevé que esté lleno completamente.

¿Cuándo se juega el resto de los partidos de la jornada 2 de la Liga MX?

El resto de la jornada se retomará el viernes 24 de julio y terminará el domingo 26; estos son los horarios para que no te pierdas ninguno:

Viernes 24 de julio

Xolos vs León a las 20:00 horas

a las 20:00 horas Atlante vs América a las 20:00 horas y lo podrás ver por Azteca Deportes

Sábado 25 de julio

Chivas vs Juárez a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Tigres vs Atlético de San Luis a las 21:00 horas y lo podrás seguir por Azteca Deportes

a las 21:00 horas y Santos vs Atlas a las 21:00 horas

Domingo 26 de julio

Necaxa vs Rayados a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Pachuca vs Querétaro a las 18:00 horas

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