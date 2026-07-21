Banco Azteca se suma como patrocinador de Mitos en el Ring, el espectáculo cultural de la lucha libre

Para México la lucha libre representa algo más que solo un deporte, se trata de una actividad cultural que engloba batallas, colores y máscaras que definen épocas y generaciones.

La lucha libre es una actividad cultural con héroes y villanos en donde culaquiera puede ganar; además de un deporte que se practica en los municipios y poblados más desconocidos de México.

¿Qué es Mitos en el ring del CMLL?

En este contexto, un evento de lucha asociado con la mitología y tradiciones nacionales resulta una experiencia completa de lo que significa México y eso logra Mitos en el Ring.

Una propuesta contemporánea diseñada tanto para apasionados de la lucha libre como para familias y nuevos públicos interesados en experiencias culturales interactivas.

El evento reinventa la lucha libre tradicional y monta una experiencia inmersiva que integra lucha profesional, elementos teatrales, danza ritual y producción audiovisual en vivo.

¿Qué batallas escenifican en Mitos en el ring?

A través de grandes batallas dentro de la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, se muestran relatos míticos de las culturas mesoamericanas y la mitología maya/mexica.

Los enfrentamientos están inspirados en pasajes sagrados como la batalla del Quinto Sol (Nanahuatzin vs. Tecuciztécatl), el Popol Vuh (Hunahpú y Xbalanqué vs. Xibalbá), el origen del maguey y la creación (Mayahuel vs. Tzitzimímitl), o el control de la energía vital (Úcumu y Uarhiri vs. Apatz y Sikuame).

El cartel reúne a figuras reconocidas de la lucha libre mexicana como

Star Jr.

India Sioux

Akuma

Fugaz

Metálica

Suicida

Futuro

Raider

Capitan Suicida

Max Star

Banco Azteca patrocinador de Mitos en el ring

Banco Azteca se sumó como patrocinador clave de Mitos en el Ring, reafirmando su compromiso con la preservación y proyección de los valores históricos y culturales que definen a la sociedad mexicana.

Apoyar espectáculos que celebran nuestra identidad nacional a través del deporte y el arte refleja el orgullo de Banco Azteca por la riqueza histórica de México y su respaldo continuo a proyectos creativos de alto impacto.

Habrá funciones el 23 y 30 de julio en la Arena México, ubicada en la calle Dr. Lavista 189, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La duración es de 120 minutos y el precio va desde los 250 pesos.

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