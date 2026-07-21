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Banco Azteca se suma como patrocinador de Mitos en el Ring, el espectáculo cultural de la lucha libre

El evento reúne a figuras importantes de la lucha libre mexicana y relatos míticos de nuestra cultura.

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2 minutos lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

Para México la lucha libre representa algo más que solo un deporte, se trata de una actividad cultural que engloba batallas, colores y máscaras que definen épocas y generaciones.

La lucha libre es una actividad cultural con héroes y villanos en donde culaquiera puede ganar; además de un deporte que se practica en los municipios y poblados más desconocidos de México.

¿Qué es Mitos en el ring del CMLL?

En este contexto, un evento de lucha asociado con la mitología y tradiciones nacionales resulta una experiencia completa de lo que significa México y eso logra Mitos en el Ring.

Una propuesta contemporánea diseñada tanto para apasionados de la lucha libre como para familias y nuevos públicos interesados en experiencias culturales interactivas.

El evento reinventa la lucha libre tradicional y monta una experiencia inmersiva que integra lucha profesional, elementos teatrales, danza ritual y producción audiovisual en vivo.

¿Qué batallas escenifican en Mitos en el ring?

A través de grandes batallas dentro de la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, se muestran relatos míticos de las culturas mesoamericanas y la mitología maya/mexica.

Los enfrentamientos están inspirados en pasajes sagrados como la batalla del Quinto Sol (Nanahuatzin vs. Tecuciztécatl), el Popol Vuh (Hunahpú y Xbalanqué vs. Xibalbá), el origen del maguey y la creación (Mayahuel vs. Tzitzimímitl), o el control de la energía vital (Úcumu y Uarhiri vs. Apatz y Sikuame).

El cartel reúne a figuras reconocidas de la lucha libre mexicana como

  • Star Jr.
  • India Sioux
  • Akuma
  • Fugaz
  • Metálica
  • Suicida
  • Futuro
  • Raider
  • Capitan Suicida
  • Max Star

Banco Azteca patrocinador de Mitos en el ring

Banco Azteca se sumó como patrocinador clave de Mitos en el Ring, reafirmando su compromiso con la preservación y proyección de los valores históricos y culturales que definen a la sociedad mexicana.

Apoyar espectáculos que celebran nuestra identidad nacional a través del deporte y el arte refleja el orgullo de Banco Azteca por la riqueza histórica de México y su respaldo continuo a proyectos creativos de alto impacto.

Habrá funciones el 23 y 30 de julio en la Arena México, ubicada en la calle Dr. Lavista 189, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La duración es de 120 minutos y el precio va desde los 250 pesos.

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