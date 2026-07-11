¡Definidas las semifinales del Mundial 2026! Francia vs España, e Inglaterra vs Argentina; van por la final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya conoce a sus cuatro mejores selecciones; después de una intensa fase de cuartos de final, finalmente quedaron definidos los cruces de semifinales con electrizantes choques: Francia vs España e Inglaterra vs Argentina.

Estos partidos prometen emociones de principio a fin, ya que reúnen a cuatro de las selecciones más competitivas del fútbol internacional y con plantillas repletas de figuras de talla mundial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo quedaron las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Los cruces o llaves oficiales del Mundial 2026, quedaron de la siguiente manera:

Inglaterra vs Argentina.

Cabe decir que en estos partidos se enfrentarán equipos con amplia tradición mundialista, además de estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Jude Bellingham, por lo que se espera un alto nivel competitivo en la antesala de la final.

ESTO SERÁ ÉPICO, DUELO DE ANTOLOGÍA EN SEMIFINALES 🇫🇷 🆚 🇪🇸



Ambas naciones buscan el boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, un clásico que no te puedes perder a través de las pantallas de Azteca Deportes 🔥



👇 Francia vs España

📅 ⁣⁣⁣Martes 14 de julio

🕠… pic.twitter.com/l54K2lHtgV — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 12, 2026

Francia, España, Inglaterra y Argentina se juegan su pase a la final del Mundial 2026

Las selecciones que resulten ganadoras en esta fase, se disputarán el título del Mundial 2026, mientras que los equipos derrotados jugarán el partido por el tercer lugar.

Francia buscará reafirmar su condición de potencia mundial frente a una España que ha destacado por su estilo de juego y solidez colectiva. Mientras que por el otro lado, Inglaterra intentará regresar a una final mundialista, pero para lograrlo deberá superar a una Argentina, actual campeona y que nuevamente pelea por mantenerse entre la élite del fútbol internacional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.