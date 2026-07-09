Medio Maratón CDMX 2026: fechas, requisitos y horarios para recoger tu kit de corredor

Miles de corredores ya cuentan las horas para poder participar en el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del deporte en el país. Si eres uno de los 30 mi participantes inscritos, en adn NOTICIAS te damos a conocer las fechas, los requisitos y sobre todo los horarios para que puedas recoger tu kit oficial de corredor.

Recuerda que para este 2026, la prueba de los 21 kilómetros cuenta con un renovado recorrido; la salida se tiene contemplada para las 5:55 am con el bloque de atletas en silla de ruedas y personas con discapacidad visual desde el Hemiciclo a Juárez, mientras que la meta estará ubicada en el Ángel de la Independencia.

Recuerda que recoger tu kit de corredor del Medio Maratón de la Ciudad de México se trata de un paso indispensable para que puedas competir durante la jornada del domingo 12 de julio de 2026.

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¿Cuándo y dónde se recogen los kits del Medio Maratón de la CDMX 2026?

La organización del Medio Maratón de la CDMX señala que la entrega de paquetes se efectúa en los salones Maya I y Maya II del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, durante la Expo del Medio Maratón. Los horarios para recoger tu kit de corredor son los siguientes

Jueves 9 de julio: de 10:00 a 20:00 horas

Viernes 10 de julio: de 10:00 a 20:00 horas

Sábado 11 de julio: de 08:00 a 16:00 horas.

La organización recomienda acudir con suficiente tiempo para evitar filas, además de facilitar el acceso a todos los participantes.

🏃‍♀️✨ Así se vivió la emoción del primer día en la Expo del @21KCDMX



La cuenta regresiva continúa y la emoción no deja de crecer. ¡Nos vemos en la Expo! 🔥#CapitaldelaTransformación #MedioMaratónCDMX #CorreConEmoción #21KCDMX #LaCiudadmásDeportiva pic.twitter.com/6kZfMdLLzu — Emoción Deportiva (@emocionD) July 10, 2026

Requisitos para recoger el kit de corredor del Medio Maratón de la CDMX

Cabe decir que la entrega del paquete de corredor será estrictamente personal, por lo que no se permitirá que familiares o amigos lo recojan en representación del corredor; para recibir el kit deberás presentar:

Comprobante de inscripción

Copia de una identificación oficial (credencial para votar o pasaporte vigentes).



Se informa que no habrá cambios de nombre ni transferencias de inscripción, ya que estas medidas buscan garantizar la seguridad, además del correcto control de los participantes.

¿Qué hay en el kit de corredor del Medio Maratón de la Ciudad de México?

Dentro del kit de corredor del Medio Maratón de la Ciudad de México encontrarás el número oficial de competidor, además del brazalete correspondiente a tu bloque de salida, ambos indispensables para ingresar a la zona de arranque y participar en la carrera.

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