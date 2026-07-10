¿España o Bélgica? Clasificados a semifinales del del Mundial 2026 hoy 10 de julio

España y Bélgica disputan uno de los cuatro boletos a las semifinales del Mundial 2026; Lamine Yamal llega en un gran momento, mientras que el conjunto belga apunta al juego colectivo tras una gran victoria ante uno de los anfitriones.
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Erling Haaland fue el jugador clave en la sorprendente victoria sobre Brasil que aseguró la primera participación del Noruega en unos cuartos de final de la Copa del Mundo
Tras llegar a Cuartos de Final, el portero de Marruecos se ha convertido en figura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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La denominada “profecía de Japón” ya sucedió en los últimos cuatro Mundiales, sin base científica pero es una estadística difícil de pasar por alto.