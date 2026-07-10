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/Deportes/Nota

¿España o Bélgica? Clasificados a semifinales del del Mundial 2026 hoy 10 de julio

Se define la fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; los equipos europeos compiten por la gloria.

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1 minuto lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

España y Bélgica disputan uno de los cuatro boletos a las semifinales del Mundial 2026; Lamine Yamal llega en un gran momento, mientras que el conjunto belga apunta al juego colectivo tras una gran victoria ante uno de los anfitriones.

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