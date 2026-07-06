Kylian Mbappé expone racismo de senadora paraguaya

El futbolista Kyliam Mbappé expuso racismo de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de que ésta lo tildara de “camerunés colonizado”.

Por medio de su cuenta de X, el delantero del Real Madrid calificó a la política de Paraguay de ser una mujer despreciable y aseguró que ella no representa a su nación.

“Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, redactó este lunes 6 de julio.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

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¿Qué dijo la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Mbappé?

También en redes sociales, la legisladora paraguaya lanzó una serie de comentarios infortunados contra el deportista, a quien no sólo le dijo lo antes mencionado, sino que lo señaló por “fingir ser francés”, además de ser “resentido, rico nuevo, prepotente y feo”.

Asimismo, reclamó que nadie le hubiera dado una bofetada al jugador, al asegurar que éste incurrió en actitudes antideportivas.

No fue el único mensaje, pues también escribió: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés”, mismos que han sido señalados de profundo racismo.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

Usuarios frenan ataque racista contra el jugador francés; Federación Francesa interpondrá denuncia

El mensaje que redactó el sábado 4 de julio rápidamente se volvió viral y ella fue señalada por olvidar que, al igual que Francia en la actualidad, Paraguay es fruto del mestizaje tras el proceso de colonización.

“Paraguay nació de mestizaje guaraní‑español y luego oleadas de italianos, alemanes, franceses, ucranianos y libaneses en los siglos XIX–XX. Hablar de “pureza” mientras atacas a africanos es ironía histórica: tu propia identidad viene de mezcla“, fue una de las respuestas que se puede leer su publicación de X.

El escándalo ascendió a tal escala que la Federación Francesa de Futbol aseguró que interpondrá una denuncia para una “persecución judicial”.

¿Quién es Celeste Amarilla, la senadora acusada de racismo contra Mbappé?

Amarilla es una abogada y política de la provincia de San Juan Bautista, Paraguay, además desde 1982 es militante del Partido Liberal Radical Auténtico, ubicado en el centro del espectro político de la nación sudamericana.

En su trayectoria política también ha sido diputada federal.

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